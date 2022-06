AVANTI CON L’ALARMISMO ! AL LUPO AL LUPO! POI SE ARRIVA IL LUPO SONO I PRIMI A METTERE LA CODA TRA LE GAMBE.

AVANTI CON L’ALARMISMO !Stangata sulle autostrade: pedaggi in aumento da luglio.Sull’estate degli italiani c’è un altro incubo dovuto ai rincari: a giorni è previsto l’aumento dei pedaggi autostradali. “Improponibile” è la risposta di Assoutenti pronta a fare ricorso al Tar. QUANTA CAZZATE! COSA DEVONO NASCONDERE ALLARMI ASSURDI

L’inflazione è al 6%, l’aumento richiesto e’ dell’1,5%. Accidenti, che stangata!!! In Italia il biglietto per l’autostrada e’ aumentato dell’1,5%? Poteva andare peggio. In Gran Bretagna e’ aumentato del 150%! Si, avete letto bene, del 150%, da un giorno all’altro. E nessuno si lamenta. Zero Sterline pagavi prima, e zero ne paghi dopo questo aumento vergognoso!

Egregi BASTA GRIDARE AL LUPO AL LUPO , vi ricordate in occasione del crollo del ponte Morandi a Genova di maio e Salvini all’unisono cinguettavano “toglieremo la gestione delle autostrade ai Benetton” o chi per loro , dovranno pagare tutto ,dovremo qui , dovremo la ! Ebbene a tutt’ oggi dovremo pagare noi!

Una stangata? 1,5% sarebbe “una stangata”? La percentuale indicata, se confermata, é meno dell’adeguamento all’inflazione media degli ultimi anni. Il momento topico non deve fermare il processo di investimenti, di rinnovamento e manutenzione della rete se non vogliamo tra qualche anno un nuovo caso Morandi, volte delle gallerie che cadono e asfalto pezzato e bucato.

Fatevi 2 calcoli: un aumento di 1,5% in 4 anni fanno 0.375%/anno, cioé su 100€ di spesa che corrispondono (costo medio 0.07ct/km – dati 2021) a circa 1430km di autostrada sono appena 38ct di aumento ogni anno, cioé neanche 2 monete da 20ct, e questo sarebbe “una stangata”? Viaggiare con i finestrini aperti costa molto di piú. Giusto per mettere la prospettiva: il costo di un solo cono gelato artigianale da 2 gusti nella mia zona é passato da 2,50€ a 2,80€. Se l’estate si annuncia lungo come nelle previsioni questo mi costerá una vera fortuna. Ovviamente, e nessuno lo nega (neppure io), questo 1,5% é un aumento medio su tutta la rete e potranno esserci variazioni tra diversi tratti, quelli brevi saranno -forse- colpiti maggiormente calcolando pure gli arrotondamenti, che per chi ha il telepass potrebbero tranquillamente essere calcolati al centesimo.

Il costo delle autostrade é nella media se comparato con p.e. Francia o Spagna nonostante il territorio piú “difficile”. Nessuno contesta che negli anni passati possono aver distribuito i guadagni piú nella societá che nelle strade ma ció non preclude che il contratto permette loro, da societá di diritto privato, di aumentare i pedaggi se gli accordi sono rispettati, e parliamo di 1,5% su 4 anni. A nessuno fa piacere vedere aumentare i prezzi mentre gli stipendi restano al palo. Non dimenticate che lo Stato spende in bonus e incentivi fiscali, inclusi i vari ristori legati al Covid, risorse che da qualche parte deve recuperare. Se non tramite tasse, come?

Certo è che se ad ogni bonus e incentivo devi mettere una tassa per sostenerlo, la pressione fiscale di certo non diminuisce. Per recuperare le risorse, basterebbe riorganizzare la spesa ottimizzando e tagliare le spese improduttive (che non faranno perchè sono bacini elettorali di comodo). Quello che lo stato riceve deve spenderlo bene e non distribuirlo in tanti piccoli rigagnoli (e.g. la mancetta di 200Eu una tantum, se la potevano risparmiare, è un aggravio per le casse dello stato che poi ci rigira come tasse future, che non sono una tantum)

ultima modifica: da

