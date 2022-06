Macché ‘campo largo’, gli elettori apprezzano un progetto politico reale.Occorre uno scatto di inventiva politica che fin qui, in verità, non si è visto perche lavete bloccato. Certamente è fonte di soddisfazione sapere che da oggi ci sono molti più Sindaci del Partito Democratico o comunque del centrosinistra nel nostro Paese, sconfiggendo una destra pessima ed anacronistica. In alcuni casi si può parlare legittimamente di una vittoria costruita dal basso e nel tempo, come quella, particolarmente significativa, di Damiano Tommasi a Verona , che è nata dalla convergenza fra le forze politiche democratiche e numerose realtà associative e di volontariato.

E’ quindi una lettura imprecisa e politicistica quella che indica i risultati di oggi come vittorie del “campo largo”, ossia, nella vulgata, dell’accordo fra PD e M5S, perché, come ampiamente dimostrato, la presenza di quest’ultima forza politica è impalpabile sul territorio , e nei luoghi delle vittorie più significative (Verona, Parma, Piacenza, Monza….) semplicemente i grillini non c’erano. C’erano però molte forze civiche, molte realtà locali che volentieri aderirebbero ad un progetto politico reale, basato sui programmi e sulla concretezza, anche a livello regionale e nazionale, se ne intravedessero i lineamenti.

Ha pesato anche la qualità dei candidati Sindaci, indipendentemente dal fatto che siano o meno persone con una pregressa esperienza politica : è stato il caso, ad esempio, di Monza, dove Paolo Pilotto ha prima vinto inaspettatamente le primarie e poi, con la credibilità che gli viene dalla sua vita professionale e politica, ha conquistato la guida del Comune.

Non si può tacere, rimanendo in ambito lombardo, che accanto a vittorie importanti ed esaltanti , come quelle di Lodi e Monza, e a conferme altrettanto importanti come quella di Crema, si siano riscontrate una serie di criticità, se è vero che nel territorio metropolitano milanese, a parte Cernusco sul Naviglio, tutti i ballottaggi sono stati perduti (Sesto San Giovanni per la seconda volta consecutiva), e al primo turno, accanto ad alcuni Comuni confermati, vi sono state sconfitte mortificanti ed esclusioni dal ballottaggio.

In un quadro falsato da una scarsa partecipazione al voto – ma l’anno prossimo non sarà così, né a livello regionale né a quello politico – la cosa che non ci si può permettere è quella di dormire sugli allori o di confidare fideisticamente in coalizioni di carattere puramente aritmetico.

Occorre uno scatto di inventiva politica che fin qui, in verità, non si è visto.In verità si era visto, se Vi ricordate nel lontano 2016 qualcuno l’aveva proposto (GOVERNO RENZI) ma voi stessi l’avete bloccato.E ora siamo qua con le pezza al culo che ci gongoliamo perche abbiamo vinto le elesioni comunali. SVEGLIA GONGOLANDOSI NON SI VA DA NESSUNA PARTE. SERVE PROPORRE-FARE-ATTUARE. CIOE RIFORMARE.

Macché 'campo largo', gli elettori apprezzano un progetto politico reale

