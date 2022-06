Siccità: “Quasi 8,4 mld stanziati da Governo Renzi fermi nei ministeri” ecco come si poteva risolverla

“Grazie al filo diretto a Radio Leopolda con Matteo Renzi e il segretario generale dell’Autorità di bacino dell’Italia Centrale, Erasmo D’Angelis, i cittadini hanno scoperto che circa 8,4 miliardi di euro reperiti dal Governo Renzi per la gestione idrica e contro i danni da dissesto idrogeologico non sono stati spesi in questi anni, ma sono tornati ai ministeri che li tengono fermi”. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.

“Nella stessa trasmissione – prosegue Anzaldi – gli ascoltatori hanno saputo che il ministro Giovannini non si è neanche degnato di rispondere alle osservazioni di Italia Viva per l’uso e riuso delle acque, da inserire nel Pnrr. Ecco, speriamo che all’ufficio stampa di Palazzo Chigi qualcuno segnali questa intervista al presidente del Consiglio Draghi, che è sempre stato un paladino dell’utilizzo accorto e corretto delle risorse pubbliche”.

E mi chiedo! E stato di emergenza o stato di inefficienza?

In questi giorni sta per essere dichiarato un nuovo stato di emergenza. Il quarto quest’anno. La causa? La siccità che ha colpito il nostro paese. Se state pensando al sollievo offerto da una doccia, in queste torride giornate estive, ben presto dovrete rinunciarvi. Il razionamento dell’acqua è già una possibilità. Certo se non piove e se il riscaldamento climatico avanza, la colpa non è di nessuno giusto?

Eppure l’Italia è uno dei paesi con più acqua d’Europa, fiumi, laghi, falde sotterranee non hanno nulla da invidiare alla verde Inghilterra o alla Francia, c’è soltanto un piccolo problema: quasi il cinquanta percento della nostra acqua la perdiamo. La causa? Una rete idrica che è letteralmente un colabrodo. Eppure Zingaretti ha proclamato lo stato di “calamità naturale’ per la regione Lazio e non è il solo. Le parole creano la realtà, la definiscono, determinano impressioni e reazioni precise. Una calamità naturale ha colpito il nostro paese, noi che possiamo farci? Ecco cosa viene instillato nella mente del lettore, cosa recepisce. È un modo pulito e conveniente di lavarsene le mani. Il vero problema non è l’acqua che manca ma l’acqua che viene sprecata, non a causa della siccità o del riscaldamento globale, ma a causa dell’inefficienza della politica.

Se l’acqua verrà razionata, se le aziende agricole rischiano il fallimento, se il comporto alimentare è a rischio, la colpa non è di madre natura. Non è del resto la prima volta che sentiamo parlare di razionamenti: il gas probabilmente verrà razionato. Il costo della benzina è alle stelle. Il prezzo di generi alimentari di prima necessità continua a salire. Ma fate attenzione a non lamentarvi con toni troppi veementi, potreste essere definiti filo russi o putiniani. È il geniale sillogismo avallato da un giornalista del corriere della sera, che ha scoperto un nesso sorprendente tra chi critica l’operato del governo e i sostenitori segreti di Putin che lavorano nell’ombra in Italia in nome dello zar russo.

Ma facciamo un passo indietro: acqua, gas, luce e derrate alimentari, i beni di prima necessità, quelli che lo stato ha l’obbligo di garantire, rischiano di non essere più un diritto ma un privilegio. La sanità lo è da tempo, la pandemia ne ha messo in luce la falle, ma l’Italia o meglio il parlamento italiano ha preferito investire nelle armi e nella digitalizzazione, anziché potenziare la sanità italiana. Siete arrabbiati? Dovreste esserlo. E se cercate un colpevole, non scomodate madre natura o Shakespeariane furie naturali, ma guardate a coloro che avete votato negli ultimi trent’anni, a coloro chi ci governano.

