Conte attacca Draghi: “È grave che si intrometta”. Il premier gli telefona: “Avviato chiarimento, governo non rischia”

Voci di una richiesta del presidente del Consiglio a Grillo di rimuovere il leader M5S, lui non ci sta: “Attaccano me per distruggere il Movimento”

Conte è al capolinea e come uno che sa di essere finito .. si agita e vede nemici da tutte le parti cercando anche in questo suo dimenarsi un modo di esistere…!!!! anche perché a Draghi ….del coniglio del popolo e delle sue paturnie …non gli può fregare di meno …!!! essendo altri i suoi ed i nostri problemi urgenti… molto più seri del futuro di un movimento di fasulli …!!! ormai scoppiato …!!! Giuseppi ed il Movimento sono ormai al ultimo atto della loro commedia tragico comica. Occorre sapere uscire di scena. Magari senza il banchetto da fruttatolo preparato da Casalino.. e senza richiamare i DiBattista del caso.. Ultimamente non c’è giorno che passi senza che ci sia un articolo sulla fuoriuscita di M5S dal governo, seguito da una smentita di Conte. Possiamo fare basta? Grazie.

Conte fa la vittima. Il piccolo calimero che nessuno vuole. Niente progetti, nessuna idea, solo chiacchere da vecchia comare. Ma i nostri cosiddetti politici SANNO QUALI SONO VERAMENTE I PROBLEMI DEL POPOLO ITALIANO ???? Lo dubito fortemente, visto che si baloccano con queste diatribe da pollaio….Ammesso, ma ci credo poco, che questa telefonata ci sia stata, che razza di stile è quello di riferire in giro? Conte, poi, sta esattamente invertendo le parti. Non ci credo. Non me lo vedo proprio Draghi fare una cosa del genere. Mi chiedo cosa c’è sotto. Giustificare un’uscita dal governo?

Ma voi credete ancora al portavoce di Grillo ? Perché Grillo non dice di persona queste furfanterie ? Perché Conte non prende Grillo e lo porta da Draghi per farsi dare conferma dei sentito dire ? Chi può essere un bugiardo , Grillo ? Grillo e Draghi ? Conte e Grillo ? Conte e Draghi ? O , singolarmente , ognuno dei tre ? Mi chiedo quando finiranno questi giochetti , fatti evidentemente per una platea che loro considerano composta di deficienti . Mah, a parte il solito sesquipedale dilettantismo mostrato dai rimasugli dei grillini nel gestire le loro beghe interne, a me questa faccenda sembra solo un goffo tentativo di mettere l’avvocaticchio nell’angolo e spingerlo a rompere con Draghi. Cui prodest? Al Dibba?

La stanno da noi si di dice , “buttarla in caciara ” . Che e quello che piace alla setta deficiente

Mare in burrasca , quel gruppo sempre più sparuto e senza speranze , che si stringe ora all’,uno, ora all’altro , che il loro tempo è finito e non ci saranno recuperi, aggrappati a dei rottami di una nave marcia , chiamala “MEDUSA” o “SANTILARIO” è lo stesso. Dante li faceva correre incessantemente fuori dalle mura dell’inferno , dietro a stracci usati come bandiere e pennoni .portati da chi li capeggiava ….C’è un sottile e perfido contrappasso in questo loro miserrimo finale, per tutti i nodi scorsoi che hanno sventolato , i Ballaró che hanno evocato, i traccheggi più bisunti e puzzolenti che hanno costruito. Invidiosi son d’ogni altra sorte. Non ti curat di lor , ma guarda e passa

Conte fa la vittima.Il piccolo calimero che nessuno vuole. Niente progetti, nessuna idea, solo chiacchere da vecchia comare ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo