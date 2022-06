De Masi: “Grillo mi ha raccontato che Mario Draghi gli ha chiesto di rimuovere Giuseppe Conte” Il sociologo non ci sta: “Fossi Conte, me ne andrei, non può essere delegittimato così”

E caro De Masi, lei ci ha creduto? Ha creduto a Grillo che le ha raccontato che sua zia aveva ballato col principe del Galles?? De Masi….. anche lei nella rete della Gruber, Travaglio ecc….. ecc…. invecchiando bisognerebbe migliorare non peggiorare….peccato, peccato davvero…..De Masi, sia serio!!! Fosse anche vero ciò che le ha riferito Grillo su Draghi e Conte non sono cose che Lei doveva sbandierare tra l’altro su un pseudo giornale. È credibile Grillo? Ho parecchi dubbi in proposito. Se Grillo voleva far sapere la cosa avrebbe avuto l’obbligo di dirla lui direttamente. Evidentemente o non voleva farlo sapere o Le ha raccontato una palla. L’elevato ci ha sommerso di balle per lunghi anni. Ci si mette anche De Masi, assetato di scoop alla sua veneranda età…

Dichiarazioni ad arte per avere una scusa per uscire dal governo e cercare di destabilizzare il Governo Draghi. Draghi che peraltro non lo vedo proprio a dire a Grillo “fai così, fai colà, togli questo e metti quello”. Come anche non vedrei Grillo, in una situazione del genere (ammettendo sia vera per puro amore di discussione), abbassare la testa e dire sissignore

QUESTO E Il teatrino dell’assurdo! E PER ASSURDO. Questa mattina ho deciso di arricchire Travaglio e ho comprato il suo giornale.

Letto l’articolo mi sono detto che il De Masi deve essere sciroccato. Ero e sono dell’idea che Draghi non abbia detto cose del genere ma che il “matto di grillo” parla a vanvera e De Masi che gli crede è più scemo che altro.

Poi ho ipotizzato che fosse vero. E qui la cosa sarebbe ancora più seria. Seppure Draghi si fosse esposto a parlare in quel modo con uno assolutamente inaffidabile sarebbe matto e il che non mi pare. Ma se pure fosse stato matto, tu, Capo e Padrone di un partito devi avere le paLe eoliche e ti gestisci la cosa riservatamente.

Infine, osservando da tempo il giornalismo del FattoQuotidiano e in particolare il TravaglioQuotidiano di Travaglio concludo che lo scenario più verosimile è un disegno messo in atto da Grillo in accordo con la dirigenza del FattoQuotidiano che io da molto tempo definisco “Il MeetUpQuotidiano!

In sostanza hanno deciso che…“MUOIA SANSONE E TUTTI I FILISTEI” E il tempo mi darà ragione. Tempo al tempo! E io, stando in pensione, di tempo ne ho quanto ne voglio.

Come sempre concludo con i miei… Chi vuole capire cosa effettivamente è accaduto dovrà avere la pazienza di rileggersi a ritroso nel tempo gli articoli e interventi di De Masi, Travaglio, Padellaro, Gomez. Se si saprà leggere fra le righe si leggerà la storia vera. Chi vuole scommettere?

Domenico de Masi ha una visione del mondo, delle persone e della situazione molto molto molto … peculiare . E si crede taaaanto furbissimo. “Il M5s sarebbe pronto a farsene carico a difenderli e facendolo riacquisterebbe consensi, ma non vogliono che questo accada”.

Una serie di ….. da lì retto per cefalopodi !!! Il consenso , udite udite , secondo de Masi , professore, i nostri baldi lampredotti lo hanno perso perché LORO ( e chi sarebbero ?

La SPECTRE unita con gli ILLUMINATI E I VULCANIANI ? ) non hanno voluto , LORO li hanno osteggiati strisciando alle loro forti e ingenue spalle di eroi sibillando con nere lingue biforcute … Poi è arrivato l’Uomo Ragno e i Buoni forse vinceranno. Io mi domando che razza di docenti albergano nelle nostre università …

De Masi, Orsini, Montanari Tomaso (con una m, per carità !!) , l’ombra biliosa di quella che fu una brillante testa filosofa come Cacciari , quel sacco pieno di .. scienza boreale , con adenoidi per omaggio , di Mattei , Freccero (!! ebbene sì , THE MASK mi risulta insegni qualcosa in qualche fabbricato universitario … se c’è l’ha fatta lui … !), tutti e tre si ritrovano per concionare di vaccini e medicina uno con laurea in Filosofia uno con laurea in legge uno con laurea … Bho ….

Io i vaccini me li sono fatti di corsa , Pfizer due volte e Moderna la terza .A ottobre correrò a farmi il richiamo attualizzato , ho 65 anni , sono alto quasi 2 metri , porto 60 di giacca … E ci sono arrivato per tutti i vaccini che mi hanno fatto da bambino. Dopo questi sul COVID non mi sono spuntate le branchie non mi stanno crescendo le ali Non c’è nessuna SS sanitaria in Italia, nessuna divisa bruna. … Vabbê , tempi dispari

