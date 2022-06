“Il Movimento non è tuo!”. Post di Taverna contro Grillo, poi lo rimuove, piange e incolpa lo staff.

È giallo sul messaggio Facebook della vicepresidente del Senato. Lei all’Adnkronos: “Errore del mio assistente. L’ho allontanato”

È giallo sull’ultimo post anti-Grillo pubblicato da Paola Taverna e poi sparito dalla pagina Facebook della vicepresidente del Senato e del M5S. Commentando l’intervista al ‘Fatto’ di Domenico De Masi, nella quale il sociologo racconta che Beppe Grillo gli avrebbe parlato della richiesta del premier Mario Draghi di rimuovere Giuseppe Conte dal Movimento, Taverna scrive: “Succedono cose inverosimili… Succedono cose inimmaginabili e spesso senza un perché. Beppe insieme a Gianroberto ci hanno regalato un sogno, un’alternativa valida ad un sistema politica marcio. Ora ci si chiede il perché… perché sta succedendo questo Beppe? Perché – rincara la vice di Conte – stai delegittimando il nostro capo politico. Il Movimento non è di tua proprietà, il Movimento lo abbiamo costruito tutti insieme mettendoci tempo, fatica e denaro. Questa volta Beppe ci devi dare delle spiegazioni valide a tutto questo. Noi siamo con Giuseppe Conte”.

Il post, apprende l’Adnkronos, ha fatto il giro delle chat stellate prima di essere rimosso dalla pagina social della Taverna. “E’ un errore dello staff…”, la spiegazione che trapela da fonti stellate. Raggiunta telefonicamente dall’Adnkronos, Taverna in lacrime assicura che è stato un errore, “ho allontanato l’autore dal mio staff, era un post destinato alla sua pagina personale… sono disperata”.

Sulla pagina FB della vice di Conte appare una difesa del suo capo, con tanto di critica dell’atteggiamento del GranGuru, poi piange disperata, é un errore non l’ho scritta io ! Ma ci faccia il piacere, le sue lacrime nel caos totale del MoVimento a noi ci fanno solo ridere.

Che gentaglia, non sanno nemmeno prendersi le responsabilità. E chi ne fa le spese è un umile assistente. L’ennesima conferma che questo movimento è puro business. Delegittimare l’unico uomo che a questo movimento ha conferito credibilità, definendolo come uno che “non ha né arte né parte” è una bestemmia. Forse Giuseppe Conte è l’unico tra tutti i rappresentanti del movimento ad avere un titolo forse pure comprato. Siete dei pagliacci. L’Italia in mano a una manica di scappati casa che cercano, chi da una parte e chi dall’altra, di garantirsi la sopravvivenza anche a costo delle peggiori figure e, soprattutto, a discapito degli italiani.

Più si avvicina la data delle elezioni, Più si avvicina la fine della festa e Più vedremo post di “disperazione”. Sarà durissima per loro tornare alla loro vita precedente. E Daje !!..che il giorno di tornare al vecchio lavoro si avvicina!!… sarà un po’ dura!!.. importante accettarlo senza dare fuori di testa!!..noi ci fareste contenti!!..ci fate godere!!..SIETE. Una banda di vergognosi pagliacci che si sta scannando a spese nostre. Dopo il tanto affanno per affrancarsi dalla burinaggine! Speriamo di non vederli più dall’anno prossimo, solo l’idea che li paghiamo con i soldi delle nostre tasse.. e finita e godo. E volevo ringraziare la Taverna per avermi spiegato il significato di “chiagni e fotti” .grazie. questo è il vero M5S avanti tutta verso la fine.

