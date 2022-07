Oggi l’ho ascoltato con attenzione e ogni minimo dubbio è definitivamente sparito: Mario Draghi è il migliore presidente del Consiglio che l’Italia possa avere in questo momento storico.

“Il populismo si sconfigge con un’azione di governo che risponda ai bisogni” Mentre una politica che asseconda il popolo per paternalismo o, peggio ancora, per opportunismo, che non è in grado di guardare al futuro ma solo al soddisfacimento del proprio ego e di quanti chiedono per se in nome del popolo questo e populismo, è secondo sarebbe un popolo secondo voi? In Olanda hanno costruito una delle più grandi dighe al mondo per dare agli olandesi l’opportunità di un futuro migliore. E sapete cosa hanno scritto a memoria dei posteri? “un Popolo è artefice del proprio futuro”. A voi risulta che i populisti italiani siano capaci di sacrificare qualcosa del proprio presente in nome del futuro? Se non avere chiaro questo concetto difficilmente potrete capire il disastro compiuto dai populisti in questi anni. Oggi l’ho ascoltato con attenzione e ogni minimo dubbio è definitivamente sparito: Mario Draghi è il migliore presidente del Consiglio che l’Italia possa avere in questo momento storico.

Draghi al Foglio: “Il populismo si sconfigge con un’azione di governo che risponda ai bisogni”

Il premier chiarisce che senza Movimento 5 stelle non ci sarà una nuova maggioranza. Sulla tenuta dell’esecutivo: “Finora nessun segno che M5s o Lega vogliano uscire” SOLO SCENETTE DA CIOCOLATAI.

“Serve un’azione di governo che renda il populismo non necessario”. Lo ha detto il premier Mario Draghi rispondendo a una domanda del Foglio, nel corso della conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri che ha approvato le nuove misure contro il caro energia. “Il populismo spesso è insoddisfazione, isolamento, alienazione”, ha detto il premier: “Questi temi si sconfiggono con un’azione di governo che risponda ai bisogni dei cittadini, ai bisogni degli italiani”.

Interrogato sulla possibilità che Lega o Cinque stelle possano staccare la spina alla maggioranza, Draghi rassicura: “Non lo so, chiedetelo a loro, però finora mi pare che non ci sia stata nessuna espressione in questo senso”. E poi chiarisce che senza Movimento non ci sarà alcuna nuova maggioranza, ribadendo l’influenza che il partito di Grillo ha avuto sull’azione dell’esecutivo: “Dissi fin dall’inizio che questo governo senza Cinque stelle non sarebbe potuto nascere e questo certamente ha influito moltissimo sulla vocazione del governo. Una vocazione ambientale, una vocazione che avrebbe fatto della transizione ecologica un punto fondamentale della sua azione”.

Draghi al Foglio: “Il populismo si sconfigge con un’azione di governo che risponda ai bisogni” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo