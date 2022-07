ONORE A DRAGHI, e grazie a Matterella e Renzi che con coraggio hanno favorito L’arrivo di un GRANDE…

Se il momento non fosse grave. Sarebbe una splendida foto

Povero Draghi, deve essere durissimo avere a che fare con degli imbecilli. Draghi ancora una volta ha dimostrato che quando si guida un paese, ancora prima di compararsi con altri paesi, è necessario ed utile appianare le divergenze interne, solo così può parlare ad altri paesi alla pari.

l tutto partito da un certo De Masi che partecipando al gioco del telefono senza fili si è collegato con Grillo che si era collegato con draghi ,ammesso che abbia capito bene ,vista l’età

Hanno fatto una figura di MERDA mondiale e Draghi, ancora una volta, è riuscito a dimostrare la sua grandissima capacità politica. Presidente DRAGHI gli italiani onesti confidano in LEI perché ci salvi in questo periodo orribile…GRAZIE di quello che sta’ facendo da vero italiano..

Draghi un signore, Conte un fanfarone insieme al comico grillo e i suoi adepti. Che grosso danno che hanno fatto gli italiani votando questi miserabili senza ne arte e ne parte !!! Pagheremo tutti per i loro misfatti !!! Ma possibile che la politica italiana debba cadere sempre così in basso??…. ma queste persone non possono tornare a casa a pedate nel….. ?. Mi viene da vomitare e hanno il meglio dei professori presunti dalla loro parte , l’ultimo deficiente in ordine di tempo che ha fatto il capolavoro diffamatorio è stato quell’esperto del nulla di De Masi ….. uno dei tanti “divi” televisivi che noi utenti rai senza accorgercene foraggiamo!

“Se non fosse grave.

Nel pieno di un vertice Nato, probabilmente fra i più delicati e importanti degli ultimi anni il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, viene attaccato, fra veline, dichiarazioni e comunicati costruiti in serie, dall’ex Presidente Del Consiglio, Giuseppe Conte.

Non su temi, contenuti, provvedimenti. No. L’attacco, l’ennesimo negli ultimi mesi, arriva a seguito di una ricostruzione di un esponente del Movimento 5 Selle fatta su un giornale – uno a caso – Il Fatto Quotidiano, secondo la quale Grillo, garante, capo ideologico, del suddetto partito, avrebbe confidato ad alcuni esponenti, sempre dello stesso partito, di una sua conversazione con Draghi sul “rimuovere” l’attuale capo del partito. Se la fanno, se la cantano e se la suonano, insomma.

Inutile dire che tutto questo non ha trovato alcuna conferma, ma ciò nonostante, il Premier ha dovuto anticipare di un giorno il rientro in Italia.

Insomma, dal Movimento 5 Stelle un tanto maldestro quanto vergognoso tentativo di coprire i loro problemi interni.

Un’altra prova di una “politica” fatta senza alcuna dignità.”

