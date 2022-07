Sembra un caso, ma le cose saggie vengono quasi sempre dal partito di ITALIA VIVA!!

La disinformazione impera da anni in Italia. E’ un dato di fatto. Complici giornalisti della carta stampata e delle TV, Rai inclusa, asserviti a Editori sponsor di alcune forze politiche. Con la guerra il problema e’ diventato ENORME, particolarmente in Italia. Dunque e’ assolutamente necessario, come afferma Sandro Gozi, che l’UE adotti con urgenza iniziative legislative per combattere la disinformazione russa, amplificata in maniera indecente da quotidiani e talk show di casa nostra. AGGIUNGIAMO CHE.I troll russi presidiano tutte le pagine istituzionali italiane e intimoriscono contattandoli personalmente tutti coloro che esprimono il loro pensiero. Verificate e ripulite tale invasione alla Democrazia .E se non fate in fretta anche questa volta non riusciamo a sistemare niente. Occorre fare pulizia nella RAI, troppi populisti promossi da lega e grillini. ALTRIMENTI, Come puoi eliminare queste false affermazioni se sono garantite dai partiti vicini allo Zar??

SANDRO GOZZI CI DICE CHE.

“È necessario che la Commissione adotti ulteriori iniziative a livello europeo per combattere la disinformazione russa.

È preoccupante il modo in cui la crisi #ucraina viene trattata dai media e nel dibattito pubblico in Italia: Vladimir #Putin sta vincendo la battaglia della disinformazione nel nostro Paese.

Con i nostri amici americani dobbiamo discutere il pacchetto di iniziative politiche e legislative che stiamo promuovendo contro la disinformazione.

Alcune delle misure introdotte con il nuovo codice rafforzato di buone pratiche, devono essere trasposte nei testi legislativi.

La questione della demonetizzazione della disinformazione, ad esempio, dovrebbe essere inserita nel regolamento sulla trasparenza e la pubblicità politica che stiamo discutendo in Parlamento”.

Sembra un caso, ma le cose sagge vengono quasi sempre dal partito di ITALIA VIVA!!

