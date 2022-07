Sorprende la decisione della Corte d’appello di Parigi di negare l’estradizione degli ex brigatisti arrestati nel 2021: la rispetto, ma sono molto deluso”. Lo afferma Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.

“Il Presidente Macron -aggiunge Gozi- aveva avuto la forza e il coraggio di fare ciò che nessuno dei suoi predecessori aveva fatto, cambiando rotta rispetto al passato e dimostrando ancora una volta amicizia vera nei confronti dell’Italia e la reale volontà del Governo francese di collaborare con il nostro Paese su tutti i fronti, a cominciare dalla giustizia. Purtroppo, la decisione di oggi lascia invece ancora aperta una ferita profonda per le vittime del terrorismo e per i loro familiari. L’auspicio è che venga presentato il ricorso al più presto: Francia e Italia devono continuare a cooperare per mettere fine a questa dolorosa pagina della nostra storia”.

Anche Macron ha preso le distanze dalla decisione della Corte d Appello francese . il Presidente Macron a margine del vertice NATO si e’ augurato che quei terroristi arrestati nel 2021 vengano giudicati in Italia. Continuare a chiederne l’estradizione e’ obbligo morale e civile delle nostre Istituzioni che siamo certi si adopereranno per ottenerla.

I Francesi non anno fiducia nella giustizia Italiana poco ma sicuro. Le motivazioni sono importanti da sapere, una delle quali sembra essere che in Italia a quei tempi non era garantito il giusto processo, neanche adesso siamo messi bene, troppi errori giudiziari, depistaggi, manomissione delle prove (MPS ultimo caso risaputo, chissà quante volte è successo)

C’E’ UN GIUDICE A PARIGI La decisione dei giudici francesi che nega l’estradizione in Italia significa qualcosa che nella sottocultura italiana non si capirà mai: le regole del “gioco” sono più importanti del “gioco” stesso. Non si tratta di condividere le idee delle persone per le quali era stata richiesta l’estradizione ne’ di affermare o meno la loro innocenza, ma di ricordare gli anni dell’emergenza terroristica (cui sono seguite le emergenze mafiose, politiche e così via): processi speciali, termini di custodia cautelare portati a dieci anni e otto mesi, perquisizioni per blocchi di edifici, reati specifici attribuiti per la sola appartenenza alla associazione (306, 284 CP), soglia della prova abbassata a limiti inquietanti, credibilità aprioristica ai pentiti. Insomma, il fair trial negato. Nella giustizia il fine non dovrebbe mai giustificare i mezzi. I giudici francesi hanno dimostrato una grande indipendenza non solo dagli accordi tra governi (e quindi dal potere politico) ma anche dalla pubblica opinione, dalla polizia, da ogni forma di pressione. Situazioni inconcepibili in Italia. Onore a questi magistrati e ai coraggiosi avvocati che hanno esercitato la loro funzione (Qui sotto: brano tratto dal Corriere della Sera on line) La Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi ha deciso di negare l’estradizione richiesta dall’Italia per i 10 ex terroristi rossi arrestati nell’ambito dell’operazione «Ombre rosse» nell’aprile 2021, tra cui l’ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, condannato in Italia come uno dei mandanti dell’omicidio del commissario Calabresi. Le domande di estradizione riguardano poi gli ex Br Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Maurizio Di Marzio, Enzo Calvitti; l’ex militante di Autonomia Operaia Raffaele Ventura; l’ex militante dei Proletari armati Luigi Bergamin; l’ex membro dei Nuclei armati contropotere territoriale, Narciso Manenti. Gli avvocati degli ex terroristi italiani, che avevano chiesto un complemento di informazione sui dossier, avevano chiesto alla Corte che venissero respinte le domande di estradizioni. La Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello ha emesso parere sfavorevole alla procedura di estradizione richiamandosi agli articoli 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il primo stabilisce il diritto fi ogni imputato «ad un equo processo»; il secondo il diritto «al rispetto della vita privata» dell’imputato». Appellandosi a questi principi, secondo Irene Ternel, una dei legali dei terroristi, «sono stati applicati i principi superiori del diritto», con riferimento al rispetto della vita personale, privata e della salute degli imputati e alle controverse norme del processo in contumacia. Jean-Louis Chalanset, avvocato di Enzo Calvitti, uno degli ex capi della colonna romana delle Brigate Rosse, ha dichiarato che «Francia e Italia avevano una volontà comune, hanno fatto un accordo politico sull’estradizione di queste persone, ma la giustizia oggi ha dimostrato di essere indipendente dalla linea politica del governo». Ora la procura francese ha cinque giorni di tempo per fare ricorso in Corte di cassazione. La richiesta di estradizione dei 10 terroristi era stata rinnovata nel 2021. Il presidente francese Emmanuel Macron aveva mostrato di andare oltre la cosiddetta «dottrina Mitterrand» che negli anni ‘80 aveva garantito protezione ai brigatisti riparati in Francia. Questo perché anche oltrealpe, colpita da un’ondata di attentati terroristici, specie di matrice islamica negli anni, il clima è cambiato. Così era scattata la cosiddetta operazione «Ombre rosse». «Il presidente ha voluto risolvere questo problema, visto che l’Italia lo chiedeva da anni. La Francia, essa stessa colpita dal terrorismo, comprende l’assoluto bisogno di giustizia delle vittime» avevano fatto sapere nell’occasione fonti dell’Eliseo. Poco dopo l’arresto, però, la «pattuglia» dei terroristi latitanti era stata rimessa in libertà in attesa delle procedure di estradizione. Estradizione ora negata dalla magistratura francese.

