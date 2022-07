“Basta ideologie”. I vescovi a gamba tesa “votano” lo ius scholae. Per monsignor Perego lo ius scholae è funzionale all’introduzione dello “strumento della cittadinanza” per il futuro dell’Italia.

Nell’acceso dibattito sullo ius scholae entra in gioco anche la Chiesa con una decisa posizione in favore del provvedimento fortemente sostenuto dalla sinistra di governo. “ La riforma della cittadinanza con lo ius scholae va incontro alla realtà di un Paese che sta cambiando. Spero che le ragioni e la realtà prevalgano rispetto ai dibattiti ideologici per il bene non solo di chi aspetta questa legge ma anche dell’Italia che è uno dei Paesi più vecchi “, ha dichiarato monsignor Gian Carlo Perego, che nella Cei è il presidente della Commissione episcopale per le migrazioni e presidente della fondazione Migrantes.

Ma invece di preoccuparsi di questioni politiche e economiche dell’Italia si preoccupasse di questioni di fede e tutti insieme questi difensori dei poverelli, con il loro capo in testa, si preoccupassero dei cristiani perseguitati nel mondo. Probabilmente un domani neanche troppo lontano troveranno lavoro su problematiche mussulmane.

Vabbè lo dice il vescovo che si occupa di immigrati capirai, ma l’Italia è un paese LAICO e deve pensare ai suoi interessi, non ai desiderata dei vescovi, l’interesse dell’Italia NON è regalare la cittadinanza italiana. Poi il Vaticano dovrebbe occuparsi prima dei tutto dei suoi scandali e dei suoi problemi, se le chiese sono sempre più vuote, ci sarà un perché.

I preti, oggi come non mai, hanno smesso di divulgare la parola di cristo e si sono messi a far politica perché delle anime non gli è mai importato un fico secco. Come tutti i cadregari politicanti anche loro hanno metabolizzato che a questo mondo quello che vale è “comandare” e “godersi la vita”. Prima il “paradiso terrestre” poi, ma molto poi, quello “celeste”

Francamente la giustificazione “l’Italia é cambiata, bisogna prenderne atto” mi fa piuttosto innervosire. L’Italia é cambiata é vero (e molto molto in peggio) ma non per un caso bensì perché il PD in particolare e un certo mondo catto buonista ce lo ha imposto!!! Hanno voluto una immigrazione di massa e pure clandestina, ce l’hanno imposta e guai a sollevare dubbi e adesso, vista la situazione (disastrosa) nella quale a causa delle loro scelte siamo arrivati, adesso ormai “bisogna accettare la nuova società e dare la cittadinanza”???? Eh no! Basta avete già fatto troppi danni ! La Cei, i vescovi, la Chiesa la smetta di intromettersi. Si occupi delle anime e dei problemi della Chiesa che sono molti! Grazie! I vescovi e il vaticano si facciano gli affari propri e comincino a pagare le tasse al governo italiano, onde partecipare al mantenimento delle migliaia di mangia franchi che i “sinistri” , col beneplacito della santa madre chiesa, fanno sbarcare senza documenti in Italia e dei quali stanno riempiendo la Sicilia.

La Chiesa si faccia sentire ,con toni caldi e ineludibili, su argomenti che le sono propri…ci parli della vita, della morte, alzi la voce quando asserisce che l’aborto è un omicidio, non si limiti a sussurrarlo una sola volta, faccia in modo che la sinistra senta! Ciò detto, rispetto e aiuto, per normale umanità, non si negano a nessuno, ma a patto di essere ricambiati con la stessa moneta. Agli stranieri stiamo dando tutto: sanità ,scuole etc gratuitamente; quando i ragazzi raggiungeranno la maggiore età sceglieranno se essere Italiani: fino ad allora meglio esercitarsi sui doveri, che non possono essere solo nostri. I diritti si conquistano.. SI! Sono entrati si a gamba tesa, e sarò anche cattivo (ma quando ce vo ce vo) i nostri ragazzi non vanno più al catechismo e sono rimasti senza materia prima.

