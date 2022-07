Bellissime ragazze velate come simbolo di integrazione in Europa: questo sembra essere il messaggio dell’Ue. Ira della Lega

L’Ue insiste: il velo per promuovere gli eventi per i giovani. Bellissime ragazze velate come simbolo di integrazione in Europa: questo sembra essere il messaggio dell’Ue.

Il velo non fa sicuramente parte della tradizione europea, senza se e senza ma. Vienna e Lepanto battaglie decisive per la libertà dell’Europa e degli europei che adesso una massa di burocrati la sta distruggendo! Se penso a quelle povere ragazze iraniane che vengono arrestate e malmenate perché non indossano il velo per strada, o alle povere donne afghane e pakistane costrette a mettere addirittura il burka, mi VERGOGNO per l’UNIONE EUROPEA. Questi euroburocrati strapagati che vivono fuori dal mondo, stanno distruggendo l’Europa.

Il velo non esiste nel Corano. È un’invenzione dei soliti maschietti musulmani quale forma impositiva perché considerano la donna una loro proprietà da tenere sotto i loro voleri. Mettetelo se proprio volete a quella stangona della von del l’elenco e nin rompete più l’anima. Ci sono cose più importanti cui adempiere, ok?

Integrarsi non significa certamente l’abbandono sic et simpliciter della propria lingua, delle proprie tradizioni, dei propri gusti, che anzi, dovrebbero essere mantenuti.

Ma integrarsi non significa nemmeno palesare le proprie differenze.

Se ogni provenienza, oltre alle già palesi differenze fisiche, si ostinasse anche a manifestare le proprie difformità colla lingua, coll’abbigliamento, col cibo e colla cultura, allora essa stessa non vorrebbe l’integrazione, bensì vorrebbe solo essere accettata colle proprie differenze, senza modificare alcunché e vorrebbe solo godere dei vantaggi e dei diritti riservati agli stranieri residenti.

I diritti si conquistano, anche con qualche sacrificio e con qualche rinuncia.

Ho frequentato qualche paese estero e mi sono sempre adeguato alle consuetudini del luogo venendo ben accolto, tanto che, almeno in un caso nel quale conoscevo perfettamente la lingua senza inflessioni straniere, sono stato più volte scambiato per autoctono.

Bellissime ragazze velate come simbolo di integrazione in Europa: questo sembra essere il messaggio dell'Ue. Ira della Lega

