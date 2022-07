Conte vuole una “verifica”. E spunta il voto online per uscire dal governo. Il leader del Movimento intende capire se ci sono i margini per far valere i provvedimenti grillini. Lombardi (M5S) avverte: “Basta ricatti, valutiamo se restare nel governo”

La “verifica” di Conte

Quella di Conte sarebbe una sorta di “verifica”. In conferenza stampa Draghi ha riconosciuto l’importanza e il peso del M5S, affermando che non accetterebbe un eventuale appoggio esterno: “ Il governo è nato con il M5S, valuta il contributo dato dal M5S troppo per accontentarsi di un appoggio esterno “. Ma l’ex premier pretende che alle dichiarazioni di facciata seguano i fatti concreti, motivo per cui ha sollecitato l’inquilino di Palazzo Chigi: “ Bisogna essere conseguenti “.

Passare in rassegna i provvedimenti identitari del Movimento 5 Stelle e capire se ci sono o meno i margini per trattare e farli valere sul tavolo del governo. È questa l’idea di Giuseppe Conte, chiamato a prendere una decisione netta sul sostegno all’esecutivo guidato da Mario Draghi.

L’avvocato e il presidente del Consiglio avranno un faccia a faccia lunedì: sarà un’occasione per cercare di chiarire ed evitare uno strappo ma –il gelo resta, gli animi sono turbolenti e i sospetti si fanno sempre più pesanti.

Grillo, Conte & Co. pensano solo a rifarsi la verginità e riconquistare qualche consenso …Si conosce quale sarà il voto on-line, Conte figurerà come VERO democratico che rispetta la base e non quei “democratici” che fanno piovere tutto dall’altro perché così è meglio. Meglio per chi?

Fanno conto o sui.. suonati o sugli smemorati. Io, ad es., di chi mi ha deluso o/e fregato una volta, non mi fido più. E ” più ” è davvero più, senza tentennamenti da mozzarelle. A me, poi, il Santone non è mai piaciuto, neanche da comico : già allora avevo colto e mi infastidiva il populismo, il suo arringare le folle di spettatori sotto il suo palco, con la sua voce chioccia.

no, non usciranno, proprio per non andare a votare, perché sanno benissimo che dalle prossime elezioni spariranno o quanto meno saranno relegati a percentuali che si contano con le dita di una mano, e probabilmente avanzeranno anche delle dita … quindi assolutamente no, non usciranno, faranno finta, criticheranno, giusto per prendere per il di dietro ancora di più quelli che li votano, poi quando nell’anno 3000 finalmente si andrà a votare (questo come al solito lo deciderà il PD) … si vedrà.

E spunta il voto online per uscire dal governo. Primo le votazioni online della setta grillina sono state tutte far locche, comunque no, non usciranno, proprio per non andare a votare, perché sanno benissimo che dalle prossime elezioni spariranno o quanto meno saranno relegati a percentuali che si contano con le dita di una mano, e probabilmente avanzeranno anche delle dita … quindi assolutamente no, non usciranno, faranno finta, criticheranno, giusto per prendere per il di dietro ancora di più quelli che li votano, poi quando nell’anno 2023 finalmente si andrà a votare (questo come al solito lo deciderà il PD) … si vedrà. Ma da l’altra parte il Conte rimane una persona abbastanza imprevedibile quanto eccentrico. Ricordiamocelo, fin’ora se la prendeva con tutti: Salvini, Renzi, Mattarella, Giggino, il suo “boss” Grillo, mentre ora viene aggiunto addirittura il Dragone. Quindi, mi pare che l’esito dell’operazione ‘salva poltrone’ non sia scontato. Vedremo.

Sabino Cassese ha detto in tv che la querelle sceneggiata dal prof. Conte all’indirizzo del Premier, avrebbe sapore di “cortina fumogena”. Confortato da un parere così autorevole , mi permetterei tornare a suggerire all’Accademico in discorso di valutare l’opportunità di fare rientro, ormai al più presto, in quel di Volturara Appula.

IL caro Contino non ha mai deposto l a rabbia per essere stato sostituito da un uomo di capacità e valore come Draghi e per un confronto da cui lui esce perdente. Così vuole solo farlo fuori, come ha desiderato in cuor suo fin dall’inizio. O Volturara Appula, riprenditi il tuo figlio, che noi aneliamo farne a meno, avendolo già goduto abbastanza!

Ha rovinato il movimento già rovinato dalla nascita, per la sua sete di potere illudendosi che essendo stato presidente del consiglio per due volte tutti dovevano fare ciò che lui diceva. Che torni ad essere quello che era: un perfetto sconosciuto.

Sinceramente perso che tutto questo chiasso per cercare di raccattare quattro voti, mi sa di tentato suicidio. Ormai i cinque stelle ( che in famiglia avevamo votato) non hanno più senso, scopo e significato……si comportano come all’asilo ! ma pare che nessun sappia reggere col Conte, e che il Conte non sappia reggere con nessuno. Insomma, il Conte fu la scelta sbagliata dell’urlatore di Genova. Un errore ora non più da cancellare.

