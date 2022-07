IL NO ALLO JUS SCHOLAE E’ UNA LEGGE RAZIALE VIRTUALE. Dovevano chiamarlo “jus culturae”… visto che su quello era d’accordo. Non può essere richiesta coerenza ai populisti

IL NO ALLO JUS SCHOLAE E’ UNA LEGGE RAZIALE VIRTUALE.

Dovevano chiamarlo “jus culture”… visto che su quello era d’accordo.

E quello che sosteneva anche la Meloni è esattamente quello che c’è scritto nella legge in esame. La signora straparla e molti pensano che sia una gran politica, invece è solo una gran politicante. Ce lo ricordiamo tutti di quando ha votato che Ruby rubacuori era nipote di Mubarak

Non può essere richiesta coerenza ai populisti. Ho sentito stamattina la Gardini di FdI (tra l'altro ha fatto più salti lei tra i partiti che un grillo in un campo verde( Forza Italia, Lega, ora Fratelli d'Italia) dire che dobbiamo pensare alla benzina, ai salari, e non perderci in queste stupidaggini. Cecchi Paone presente l'ha letteralmente mangiata viva, ribadendo il fatto che loro non vogliono lo jus Scholae perché sono principalmente dei razzisti ed è inutile trincerarsi dietro a tutti questi benaltrismi. Infatti non riesco a capire quella contrarietà che non si regge su nulla.

I sedicenti antirazzisti Salvini e Meloni, italiani padre e madre e cristianissimi fratello e sorella secondo “razza”, si oppongono con argomenti che fa ribrezzo solo ripetere allo Jus Scholae, cioè “ l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte del minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che risieda legalmente in Italia, qualora abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale, uno o più cicli scolastici” etc. etc. come dice la proposta di legge in discussione in Parlamento.

Lo fanno usando una antologia di idiozie retrograde frutto di ignoranza crassa, pregiudizi strumentali e cattiva coscienza. Ad esempio, secondo loro, Lo Jus Scholae sarebbe una offesa agli italiani.

Faccio notare che furono i loro partiti, nel governo di cdx dell’epoca, ad approvare la legge Tremaglia, n. 459 del 2001, che istituì il voto degli italiani all’estero che oggi consente di votare alle nostre elezioni politiche, non solo agli italiani trasferitisi all’estero, ma anche i loro figli e nipoti nati fuori d’Italia, che non parlano italiano, che non hanno avuto nessun legame scolastico, culturale o nessuna conoscenza del nostro Paese. La cittadinanza e i suoi diritti fu estesa così anche a loro.

Per Salvini e Meloni, John Smith Ferraro o Belen Alves Rizzo possono eleggere deputati e senatori italiani pur non avendo mai messo piede in Italia e magari senza alcuna intenzione di farlo. Invece sarebbe offensivo per noi se Stefano Zhang o Benvenuta Saudan, pur essendo nati in Italia e avendo frequentato sempre e solo scuole italiane, ricevessero la nostra cittadinanza.

Questo è veramente offensivo per la nostra intelligenza.

Quando poi aggiungono che questo non è il momento, mentre perdono tempo ogni giorno a duellare sui social, a rispondere ai lanci delle agenzie di stampa e ad occupare i talk show, raggiungono il massimo della malafede.

Signore e signora, ci avete presi tutti per idioti?

