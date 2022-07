“Mosca deve essere sconfitta. E pagare un prezzo alto” Il politologo Usa: “Una soluzione a breve termine non porterà la pace. La Russia deve pagare un prezzo alto”

AFFERMAZIONI FORTI. Certo che se si lascia passare il detto che chi fa la voce grossa ha ragione, non ci siamo più. Chi pecora si fa il lupo se la mangia. L’idea dello scontro frontale tra i buoni, sostenitori della libertà, e i cattivi, l’asse della tirannia, è, nel suo semplicismo, tipicamente americana. E non regge; non solo perché dalla parte dei buoni si schierano diversi tiranni – nel mondo arabo, ma non solo – ma soprattutto perché i metodi usati sono sempre gli stessi, anche se cambia il linguaggio: le guerre diventano missioni di pace, le vittime dei bombardamenti danni collaterali, le armi vietate, come le bombe al fosforo, strumenti umanitari a favore della popolazione civile (un comandante americano, dopo averle usate su Mossul nel 2017, ha detto proprio così). È l’eredità puritana, fatta (anche) di ipocrisia.

Fukuyama e’ stato uno dei principali teorici del ” Nuovo Ordine Mondiale ” , da accettare supinamente come fosse una legge di natura , al come fosse la legge di gravità.

Poco importa che , con la favoletta della ” libertà e della democrazia “si permettesse ad un unico stato al mondo , con qualche concessione a paesi servi purché’ non si azzardassero a rivendicare una qualche autonomia , di imporre , IN MANIERA DITTATORIALE, attraverso sanzioni, guerre e rivoluzioni colorate ,lo sfruttamento economico e l’ imposizione dei propri ” valori “su tutto il resto dell’ umanità.

Questa la dottrina senz’anima di Fukuyama e di criminali come lui , pronti ad un’ olocausto globale , pur di non perdere il loro dominio . Di cercare una soluzione pacifica che porti ad un NUOVO equilibrio non se ne parla.

La democrazia ?

Quando fa comodo alle loro schifose teorie sono alleati di Arabia Saudita, Turchia, generali sudamericani, trafficanti di droga e di organi kosovari , jihadisti .. insomma un fiume di parole, cloache massime di storture ideologiche, tonnellate di insulti e bugie. Alla fine sembra che questi scienziati della geopolitica, assieme ai potenti che corrono a destra e manca nei summit, non capiscano cosa stiano provocando. Sembra che la loro vita dorata gli permetta qualsiasi aberrante iniziativa. I nostri politicanti ci stanno portando alla guerra totale, potenziando la NATO. Il politologo Francis Fukuyama evidentemente non è concorde con un altro politolo americano (forse il N°1 al mondo): John Mearsheimer.

Caro Francis Fukuyama , io sono filo USA da sempre, ma se gli Americani vogliono mantenere compatto l’0ccidente non possono continuare a voler obbligare i loro amici ad applicare le loro regole sociali. Questo riguarda principalmente i dem USA che ormai sono diventati degli estremisti. Se volete che continuiamo ad essere amici e partner come da sempre dovete far sì che i popoli facciano le loro scelte senza intromettervi direttamente od indirettamente.

Ieri, su youtube, ho trovato una bellissima e interessantissima conferenza di Alessandro Barbero su storia e concetto di DEMOCRAZIA, da Atene ai nostri giorni passando per il medioevo, l’assolutismo e il rapporto con il parlamento. Sono rimasto incollato e incantato fino a tarda notte. Fino alla citazione conclusiva di Churchill :

“È stato detto che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora” ! Dedicato a PUTIN !

Mi sembra che gli invasori ops gli “operazionisti speciali” non siano gli ucraini. La mediazione di cui parla dovrebbe esserci ad armi ferme, e credo che se i russi non sparassero , gli ucraini non dovrebbero difendersi con le armi, e alle condizioni ucraine dato che fino a prova contea di l’ucraina è uno stato sovrano. Non mi parlate del referendum della Crimea, sennò le rispondo male, perché é stata chiaramente una farsa.

Ciò che sfugge a molti è che gli Imperi nascono e poi muoiono. E’ successo con l’Impero Romano, con quello cinese e con i Faraoni egiziani. Più di recente è successo col grande impero economico britannico. E’ nato e poi si è dissolto. Lo stesso sta succedendo col meno forte impero russo e americano: è nato e si sta dissolvendo in seguito alla decadenza finanziaria ed economica. Nel mondo attuale vincono coloro che sono più forti economicamente ed oggi sono Giappone e Cina anche se molti non riescono a capirlo. Non capiscono che la forza di una Nazione non è il PIL, specie se a debito, bensì la capacità di importare poco ed esportare molto.

È vero che la storia è maestra, ma occorre anche che qualcuno la studi. Si fece lo stesso ragionamento al termine della Grande Guerra … e quale fu il risultato? Regalare la Germania al Nazio nalesocialismo consegnandola ad Hitler. Quello a cui stiamo assistendo è un fenomeno nuovo, l’emersione di nuove realtà, un cambiamento epocale. Il problema è che l’occidente vuole invece frenare e mantenere lo statu quo. Ma la, storia va avanti. Sconfiggere Mosca, pesantemente, (ammesso che sia possibile con le attuali politiche) non risolverà nulla. La strada che questi cacasenno vanno costruendo è un imbuto, alla fine l’unica opzione rimasta sarà la guerra aperta. L’idiozia umana non ha confini.

COMUNQUE PUTIN pagherà, pagherà! e gli interessi saranno da strozzo!… ha una solo possibilità, smettere di guerreggiare (che non ne è neanche capace di farlo lui e suoi maggiordomi) risarcisca l’ucraina per i danni che ha provocato, perché chiede di entrare nella UE, ma “il fallo di reazione non lo doveva fare” ha portato la guerra in Europa dopo 77 anni e guarda caso l’ultima guerra in Europa la portò un certo “baffetto” in combutta con un certo “baffone”. e entrando nel dettaglio della storia si potrebbe dire che anche la “grande guerra” fu portata in Europa dai “”comunisti<>”” serbi, molto amici di Lenin. Detto ciò se non vogliamo avete più guerre! La Russia non deve essere soltanto sconfitta. Essa deve essere occupata militarmente come lo fu la Germania nel 1945 e il suo enorme territorio deve essere suddiviso equamente tra tutti gli Stati della NATO. Una Russia come Stato sovrano non dovrà mai più esistere.

PS: Ma voi siete mai stai in Russia ? O in America ? Io in Russia molte volte ! E di assicuro che se volete essere messi sotto da criminali mafiosi 100 volte peggio che gli italiani …non avete proprio capito niente ! La Russia oltre Mosca è un paese pessimo , non ci sono strade , il gas le case storte in provincia manco lo hanno ! Solo fango , povertà . Mafia .. violenza , è uno stato terribile ! Con gente cresciuta in modo violento ! Svegliatevi un po’ . Girate il mondo .. la Russia di Putin è un disastro totale . l’America con tutti i suoi difetti ( violenza e armi in primis) è il paradiso in confronto ! Sveglia ! Putin , ex kgb assassino non ha investito un centesimo fuori mosca nel suo popolo. Nessuna infrastruttura , niente cultura terribile !

"Mosca deve essere sconfitta. E pagare un prezzo alto"

