Non godo mai delle disgrazie altrui , non é bello. Ma per #Travaglio farò volentieri un’eccezione ! GODOOOOO.

LA STORIA DI CHI PAGA.

Il sor Travaglio si è guadagnato la 15esima condanna per diffamazione. La seconda di quest’anno che, al di là del marchio d’infamia costituito dall’essere certificato come un delinquente seriale pregiudicato, gli costerà ulteriori decine e decine di migliaia di euro di penali.

Inutile dire che i beneficiari sono i Renzi, padre e figlio. La motivazione del tribunale è categorica “Le espressioni utilizzate dal giornalista delineavano un allusivo panorama di malaffare in cui interessi, pubblici e privati, andavano a mescolarsi in maniera illecita. Da ciò la lesione all’immagine, al decoro e all’onorabilità della persona citata”. In questo caso il padre di Renzi, diffamato da Travaglio come un delinquente dedito a trafficare sfruttando il nome del figlio.

Ma il punto interessante è dove trovi Travaglio tutti i soldi che deve periodicamente sborsare per ripagare le sue malefatte.

Si presuppone che i suoi redditi siano quelli fornitigli dai suoi editori che, tra giornale e TV, è principalmente uno, l’imprenditore Cairo, che forse avrà costituito un fondo di riserva nei suoi bilanci in un capitolo intitolato “costo occupazione sala Travaglio”.

Ognuno fa quello che crede coi suoi soldi, anche sostenere la coazione a ripetere di un delinquente recidivo.

Ma se si guardano le performance del suo direttore viene il sospetto che quei soldi non siano così rispettati, come lo sono quelli sudati col lavoro. Del Vecchio insegna.

Gli ultimi dati dicono che la performance de il Fatto Quotidiano è stata del – 46,37% in un anno. Forse non saranno le penali del direttore a metterlo in crisi, ma certo non lo aiutano neanche a uscirne. In una azienda normale ci si sta attenti a queste cose, soprattutto se sono una costante inarrestata.

Nel 2020 l’editore ottenne un prestito di 2,5 milioni da Unicredit. E’ verosimile che per perfezionare una operazione così rilevante il richiedente abbia portato in visione alla banca il bilancio della società, che nel 2019 aveva chiuso in profondo rosso. Di 1,5 milioni, dicono le notizie riportate dalla stampa e mai smentite.

Provate voi, con un bilancio del genere e senza alcuna prospettiva di migliorarlo, come dImostrano le performance degli anni seguenti, a chiedere un prestito alla banca e sentite che vi rispondono.

Un prestito tra privati, dice la società editrice, con Travaglio che sfoggia il titolo di non ricevere finanziamenti di Stato.

Il fatto, più che Quotidiano, di quel giorno, fu che Unicredit concesse quel prestito perché era garantito da Medio Credito Centrale, una società finanziaria di proprietà di un unico socio, Invitalia, società a sua volta posseduta dal Ministero dell’Economia che, per questo, decide cosa debbano fare, o no, le due partecipate. Le quali dettero ad Unicredit, nonostante la situazione critica del bilancio, la garanzia a copertura del prestito al FQ. Come altro definire quella se non come una garanzia dello Stato?

Tutto perfettamente legale. La richiesta dell’editore fu resa possibile da una modifica, emanata dal governo Conte, della legge precedentemente in vigore, che fu utilizzata anche da altre imprese “radiografate” col massimo rigore, e nella catena decisionale spiccava l’Amministratore Delegato di Invitalia Domenico Arcuri, all’epoca nel massimo splendore, recentemente “avvicendato”.

Siamo certi che qualunque imprenditore con quella schiera di garanti avrebbe evitato qualunque diniego da parte di qualsiasi banca. Né ci sono evidenze che quel prestito non verrà onorato.

Però, oggi, il Fatto Quotidiano chiede una sottoscrizione straordinaria ai suoi, sempre più esigui, lettori. Nonostante l’aiutone è di nuovo in difficoltà.

Ai traraglidipendenti sfuggirà che il loro contributo andrà, in qualche misura, anche a risarcire l’odiato Renzi e la sua famiglia.

Si chiama nemesi, ma non diteglielo, è troppo complicato da capire.

PS: Non godo mai delle disgrazie altrui , non é bello. Ma per #Travaglio farò volentieri un’eccezione ! GODOOOOO. La7 la ritenevo una rete seria , affidabile , c’è qualche giornalista che si salva ,pochi. Almeno ( Forse gli altri non possono ,tengono famiglia ) un sussulto di dignità lo dimostrano , ogni tanto . Senza fare liste di proscrizione posso dire che sono , o provano ad esserlo ( tra coloro maggiormente visibili ) , pochini : Tortora , Mentana , Fratello , Pancani , ma………….. i più…più… oppure meno….meno… come dire fate voi , sono Panella , Merlino , Travaglio, Gruber , Padellaro (?) ,Giletti , Formigli ,Floris, Purgatori e mi scuso con i restanti dimenticati. Propongo a #Cairo di pensarci!!!! #aChePro (+ utili ? Non sembra ) Intanto il paese è dilaniato da #pluralità la democrazia , la libertà di parola non si misura dalla possibilità di dire tutto e di più , ma dai contenuti , quanto è vero ciò che viene esposto , questi strumentalizzano e creano disagio a tanti cittadini che si fidano delle informazioni ricevute da giornalisti molto conosciuti (pennivendoli? Lo dice anche Travaglio / Grillo i sentenziatori gli elevati o i puri di vecchia memoria di pseudo Sx ). #OrdineGiornalisti Lottizzato e strumentalizzato , come tanto in questo paese , una lobby che fa finta di lottare contro le lobby marce. SOSTENENDO! Sono solo una serie di sfortunate coincidenze. NO CARA LOBBY GIORNALISTICA. Prima o poi qualche giudice si deciderà, ad indagare sulle ruberie, scusate sulla gestione distratta, del denaro pubblico, durante la presa del potere dei grillini, dei quali, questo contaballe & c, è pennivendoli, servi. Perché. A me non basta che paghino in denaro, distruggere la credibilità , la dignità di una persona non può semplicemente essere risarcito con dei soldi ….Il danno , anche sociale è grave.

CONCLUDO .Allora diciamola terra terra.Conte ha fatto da garante per Il Falso Quotidiano, ora però la banca comincia leggermente a ripensarci. Pero’Cairo ha risorse…a est. E evidente che da qualche parte arrivano tanti soldi. Riguardo al prestito, quelli sono praticamente 2.5 milioni anche dei cittadini italiani. Sommati agli altri sperperi di denaro pubblico, non posso che ripetere: che sollievo avere Draghi come PDC. E grazie a Renzi e agli esponenti di IV che a suo tempo si sono dimessi provvidenzialmente. E il banco e saltato. e alla banda del FALSO QUOTIDIANO Brucia ancora eh!

