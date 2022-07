Ordine dei Giornalisti, QUANDO SI CAPIRA’! il discredito che il tale Travaglio provoca a Tutta la Categoria? Quando si riuscirà a censurare pesantemente chi ha usato ed usa il suo giornale “Il Fatto ” per i suoi indicibili fini ? Per ora dobbiamo accontentarci che! Almeno che paghi questo lurido impostore, visto che l’ordine a cui appartiene non conta un cavolo! Ma chi paga il conto di Travaglio. Chi lo protegge? Il tempo è galantuomo sempre. Vedrete che tutto verrà a galla.

Sono convinto che il tempo possa dare pace e serenità al sig Tiziano Renzi sono cose devastanti psicologicamente ma coraggio finché c’è vita c’ è speranza avanti a testa alta faccio i miei più sinceri auguri coraggio e attendo che questo ignobile utilizzo di notizie finisca una buona volta e attendo sempre che l’ordine dei giornalisti intervenga. Ma come fanno i lettori del Fatto Quotidiano a fidarsi di un Direttore così truffaldino. E mi chiedo con quale decenza un personaggio così venga ancora ospitato in tv solo perché riesce ancora a imbambolare la gente…non é da paese civile ,senza costui l’opinione pubblica sarebbe meno inquinata e il paese migliore. E mi chiedo pure, chi ci sia dietro di lui per consentirgli di poter continuare a diffamare in modo seriale e continuativo……. E l’ordine dei giornalisti che fa? Ma quando imparerà a comportarsi decentemente questa serpe velenosa? Ma guadagna così tanto da sprecare il denaro per calunniare la gente? Oppure c’è qualcuno che paga per lui?

PS: Ma perché mi chiedo, alla maggior parte dei giornalisti manca il CORAGGIO di contradirlo….sono gli esempi viventi dei don Abbondio, dei Francia o spagna purché se magna ?In tanti sempre pronti a salire sul carro del vincitore!!! Ma sono uomini che hanno problemi di personalità e tocca tutti quelli che non hanno una forte personalità , e via a denigrare con falsità sui giornali e TV così e solo così si sentono o meglio credono di essere i più forti .Questa e la realtà dei media ITALICI, si siamo conciati male ,questa è l’informazione ITALIANA. Questo solo in Italia può succedere. In qualsiasi altro posto del mondo sarebbero irrimediabilmente isolati. Noi popolo ITALIANO.. dobbiamo svegliarci.. non e ammissibile.. che la libertà di stampa….possa comportarsi senza rispetto per la persona ….chiunque sia.. TRAVAGLIO&C .Sono uomini (??????) riconosciuti dalla Comunità europea come MENTITOR SERIALI e dovrebbe essere espulsi dall’Ordine dei Giornalisti. Ma dal ordine dei giornalisti, non si muove foglia e allora! Mi sorge il dubbio che tutto ciò è stato congegnato per portare discredito a chiunque dia fastidio agli interessi di qualcuno, non gli interessa di essere querelati, tanto sicuramente c’è qualcuno che poi paga per loro, il popolo bue la beve e il gioco è fatto.

Marco #Travaglio ha perso in appello una causa per diffamazione “di elevata gravità” contro Tiziano Renzi: “non possono non condividersi le conclusioni del Tribunale laddove ha evidenziato che le espressioni utilizzate dal giornalista delineavano un allusivo panorama di malaffare in cui interessi, pubblici e privati, andavano a mescolarsi in maniera illecita.

Da ciò, evidentemente, l’immagine di Tiziano Renzi è uscita inevitabilmente lesa nel proprio decoro e nella propria onorabilità”.

