Santoro torna alla carica: “Voglio rifondare la sinistra” No secco ai dem, sì a Conte. Il giornalista manda un messaggio all’autoproclamato avvocato del popolo: “Chiudi con Draghi e Grillo”

Tra i “compagni” pacifisti in prima linea sulla guerra in Ucraina, Michele Santoro non esclude un ritorno in politica. Già europarlamentare con la lista di Uniti nell’Ulivo, il giornalista è pronto a fornire il suo contributo per la rifondazione della sinistra italiana. E il suo messaggio è destinato a un leader in particolare: Giuseppe Conte.

“Non ho intenzione di sfruttare la mia popolarità per un blitz elettorale che non va da nessuna parte, ho una storia” , ha premesso Santoro ai microfoni de Il Foglio. Ma qualcosa potrebbe spingerlo al “grande” rientro: “Se Giuseppe Conte decidesse di fare politica, e non tattica, se lasciasse il governo di Mario Draghi per mettersi in gioco a sinistra e rischiare… allora sarei anche disposto a dare una mano” .

Soffermandosi su Giuseppi, Santoro ha spiegato che il leader grillino dovrebbe abbandonare Beppe Grillo e la politica “paternalistica” , per passare a una forma di politica “democratica” . Ma l’ex volto di “Annozero” ha anche rimproverato all’ex premier il mancato posizionamento sulla crisi in Ucraina: “Finora sulla guerra lui, come altri, si è dedicato a una serie di ragionamenti dimezzati. Dice una cosa, però poi vota la risoluzione del governo sull’invio delle armi” . Insomma, come se non avesse un avesse un vero pensiero.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Michele Santoro dà sfogo a tutta la sua fantasia ma il soggetto chiamato in causa non fa certo sognare, trattasi di un “Visconte dimezzato” diviso tra il fare e il non fare e alla ricerca della parte giusta o buona che dir si voglia. E’ un problema di politica che manca e difficilmente si può inventare; in Giuseppe Conte manca anche la spregiudicatezza adatta per superare gli ostacoli con indifferenza e certo come vuole Santoro, liberarsi di Grillo ce ne vuole tanta, troppa anche per più navigati di lui. Intanto ci proverà e sono convinto che lunedì non uscirà dal governo.

Vai Santoro, al tuo fianco troverai molti di destra e fascisti di sinistra che commentano sul falso quotidiano, anti NATO, pro Putin e pacifisti a senso unico. Fai un bel partito. Una cosa ormai l’ha capita: importante è portare a casa soldi senza lavorare! Ti e andata male ,e si vede che il tentativo di riciclarsi di Santoro, in RAI o giù di lì, non sta andando in porto , e la vita costa. Avete visto la nuova gestione, diversamente cristiana, dell’ente nazionale cos’ha prodotto nell’ambito giornalistico: epurazione sovietica, in meno di 2 mesi, riduzione drastica della capacità di interloquire in lingua e grammatica italiana , carisma , a parte delle poche grandi sopra vissute personale giovanissimo, non si sa con quale CV, modello scappati di casa. Ed ora ecco il grande liberatore Santoro, mancava solo lui con la sua “simpatia…..Purtroppo questa povera Italia ne avrà da passare di pene . Io sono dispiaciuto , ma tanto , per le nuove generazioni , che nonostante il mio inguaribile ottimismo non riesco a vedere niente di buono all’orizzonte . Peccato!!!! L’unico modo per rifondare la sinistra sarebbe quello di abbandonare quelle stucchevoli lotte di genere che piacciono solo ai radical chic e riprendere i veri concetti di Karl Marx sulla lotta di classe… Nessuno vorrebbe vivere nel comunismo sovietico di Stalin ovviamente… Ma pensare ad un mondo più equilibrato non credo faccia schifo a nessuno (se non ai potenti del mondo)

Non si può rifondare ciò che è morto. Un millennio è passato, ma qui si continua a far finta che nulla sia cambiato e che, sopra tutto, nulla debba cambiare. Niente di più errato. Un nuovo millennio significa nuove sfide, affrontare un mondo in profondo mutamento. Vuol dire comprendere ciò che sta avvenendo e le sue conseguenze. In questo mondo non c’è più spazio per la sx che intende Santoro. L’errore è proprio questo, innovatore a chiacchiere profondamente conservatore nei fatti. Ecco, perché c’è una guerra che è figlia di questo atteggiamento ipocrita e farisaico. La sx è morta serve altro, noi invece continuiamo a riproporre sempre gli stessi schemi, affinché nulla cambi. Ma la guerra è l’epitome del cambiamento. Ma Santoro, non lo ha compreso e suona sempre lo stesso motivo. Eccoli i sinistrorsi che se ne stavano nascosti in trincea e proteggevano Conte in prima linea….adesso escono allo scoperto incominciando da Santoro che mica può sputtanarsi in poco tempo lui da solo…lui ha una storia…..di cazzate da difendere.Ciao

Santoro torna alla carica: “Voglio rifondare la sinistra” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo