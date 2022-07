Calenda: Con Di Maio non avrò mai a che fare

Calenda: “No all’ingresso di Insieme per il futuro in Renew Europe. Con Di Maio non avrò mai a che fare” Il leader di Azione a Radio24 attacca anche il presidente del Movimento 5 Stelle: “Non ci sarà un Papeete bis. Conte fa solo sceneggiate”

Mi dispiace ma questa puzza sotto il naso NON SOLO PER DI MAIO ma con tanti altri, e che dichiara che non starà mai con questo è quello mi sa di fariseismo smodato pronto ad essere smentito alla prima o, al massimo, seconda occasione. E poi quell’aria da pariolino sul pulpito lo fa drammaticamente somigliare al D’Alema. Sanno tutto loro e non concludono un cazzo tanta confusione per la loro convenienza, e zero per la comunità!

Calenda e il Partito d’Azione che , si diceva , non sa quello che vuole , ma lo vuole subito . L’uomo è troppo egocentrico , troppo prima donna , senza peraltro avere particolari qualità , per allearsi con chicchessia , sarebbe una mina vagante che destabilizzerebbe qualsiasi governo . Lui ( Calenda ) ogni giorno manda ultimatum ed avvisi ai naviganti a destra e a manca , ma sa benissimo che senza l’ombrello del RENZI anche lui andrà poco lontano pertanto un bagno di umiltà e di realismo non potrebbe che fargli bene

ORA: Il “campo largo” del povero Letta continua a perdere pezzi: Calenda si tira fuori, non vuole avere niente a che fare con i grillini, che siano ex o tuttora iscritti al Movimento, quindi “no” anche a Di Maio, oltre che a Conte. Se al Nazareno speravano (magari d’accordo con Draghi) di fare a meno degli oltranzisti “contiani” inglobando gli scissionisti di “Luigino”, beh hanno sbagliato i conti….La nuova corrente dei transfughi dal M5S è valutata elettoralmente intorno ai 3/5 per cento, il che significa che la sinistra coalizzabile non andrebbe in ogni caso al di là del 25/30 per cento….Addio sogni di gloria !

CALENDA MI HA UN PO’ DELUSO.

Intendiamoci, mi fa piacere avere uno come Calenda, come molti altri, fra i progressisti democratici e fra quelli che a parer mio possono affiancare la insostituibile straordinaria SX Democratica Moderata Riformista Propulsiva PD + la preziosa ItaliaVIVA dei Renzi Bellanova Bonetti Marattin Migliore Rosato ecc.

Ma Calenda non è RENZI, anche se è ambizioso come lui, il che in politica non guasta.

E dobbiamo dargli atto che, da persona seria non ha potuto fare a meno di dichiarare lodi e riconoscimenti a Renzi, più volte:l’altro ieri ha detto che il Governo Renzi è stato il miglior governo in assoluto da sempre. Ieri ha detto che Renzi è un grande politico di alto livello, intelligente e preparato.

Solo che poi, per paura di perdere voti in quell’area, ha balbettato che RENZI ha prima sostenuto i Grilli, poi non vuole averci a che fare minimamente, ma non ha precisato (cosa che lui sa benissimo) che Renzi appoggiò i Grilli in quella situazione straordinaria dove da par suo SALVÒ il paese ( una delle 3 volte) dove impedì a Salvini ed alla Destromania di tornare a Palazzo Chigi ( solo il pensiero fa venire il singhiozzo) Dopo di che, subito dopo, emarginò i Grillodestromani e ci regalò DRAGHI.

Coraggio Calenda e Bonino: potete essere una risorsa ma in aggiunta a chi di dovere.

Calenda: Con Di Maio non avrò mai a che fare ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo