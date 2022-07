DISINFORMAZIONE SUL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO.

Lo scorso 28 giugno è stato presentato il rapporto, redatto dalla Federazione Italiana Diritti Umani e dalla Open Dialogue Foundation (https://fidu.it/language/en/i-nostri-report-2/) che hanno raccolto e analizzato una notevole mole di documenti, dati, materiali audiovisivi, testimonianze, per offrire al pubblico un giudizio sullo stato dell’informazione dell’opinione pubblica italiana circa la guerra in Ucraina.

Secondo alcuni se più Agenzie internazionali indipendenti, che hanno alle spalle la credibilità e il prestigio di anni di lavoro nelle lotte per i diritti umani in tutto il mondo, pubblicano uno studio nel quale sono riportati sia i crimini di guerra compiuti dai russi in Ucraina, sia la smentita, con prove e dati di fatto, delle falsità dei presupposti storici e politici dell’aggressione, è quello studio ad essere una gigantesca fake news, costruita dagli imperialisti Usa e dai loro lacchè per ingannare l’opinione pubblica occidentale.

Se poi nello studio si dimostra che ad ingannare l’opinione pubblica occidentale è una potente e capillare macchina di disinformazione che da almeno dieci anni opera al Cremlino, allo scopo di minare la coesione sociale dei Paesi occidentali, mettere in crisi i loro governi e disarticolarne le alleanze internazionali, ecco che la potente Russia diventa, per costoro, una compagnia di bonaccioni provinciali, un po’ ruvidi, ma incapaci di tanta raffinatezza.

Se, infine, si citano organi di stampa o programmi televisivi che hanno diffuso, in molti casi ripetutamente, notizie false sulla storia e sulla cronaca della guerra russa, indicando gli argomenti falsificati e le persone che se ne sono fatte portatrici, non solo giornalisti, ma anche sedicenti esperti considerati tali senza esserlo, ecco che chi non è d’accordo invece che contestare il merito della denuncia parla di “pensiero unico”, come fossimo in Russia, di repressione del dissenso e liste di proscrizione perché si citano, per correttezza, le fonti delle falsificazioni che, per forza di cose, sono diffuse da persone.

Con grande attenzione, peraltro, a non confondere gli opinionisti improvvisati e disinformati, ai quali si chiede solo maggior rigore intellettuale, e altre persone che, per ruolo accademico o professionale, non sono giustificabili per le documentate loro falsificazioni.

Come pure si analizza il fenomeno, tutto italiano, della presenza massiccia, sui nostri giornali e soprattutto nelle TV, di donne e uomini del regime di Putin col ruolo esclusivo di fare da megafoni alla peggiore propaganda bellica russa. Alcuni anche colpiti da sanzioni.

I principali giornali europei e americani hanno pubblicato articoli e inchieste su questo fenomeno italiano.

Non si tratta né di par condicio, non può esserci parità di trattamento nel mondo civile tra chi è aggredito e chi è costretto a difendersi, né di pluralismo dell’informazione, dato che non si tratta di informazione alternativa, ma di diffusione di una realtà contraffatta considerata, dalla stessa dottrina bellica russa, una arma di politica estera e militare.

Tuttavia la ricerca si svolge rigorosamente nel perimetro del diritto internazionale e cita anche documenti, atti e sentenze degli organismi internazionali, dall’ONU, all’OSCE, all’UE, alla sentenza del Tribunale penale internazionale, che considera, motivandolo, un crimine l’aggressione russa all’Ucraina e ne chiede la fine.

La disinformazione russa ha investito molto e da anni in Italia, in uomini e risorse. Più che altrove.

I filorussi in Italia dovrebbero riflettere sui terreni e i collegamenti internazionali di questa “guerra ibrida” come la chiamano i russi. Basti citare la vera e propria collaborazione a favore di Trump a danno della legalità e della democrazia Usa, già in condizioni difficili.

Quello fu un vero e proprio progetto eversivo della più pericolosa destra internazionale che fece di tutto per disarticolare l’UE e depotenziare la Nato. E non sono ancora state indagate le complicità italiane.

Siamo ancora difronte allo stesso terreno reazionario che vede alleati Putin e Trump, allo stesso oscurantismo, dalle armi all’aborto, che entrambi propongono come modello per sconfiggere le libertà e i diritti così faticosamente conquistati delle democrazie occidentali.

