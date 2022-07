Franceschini avverte: “Se M5S rompe con il governo, stop all’alleanza con il Pd nel 2023”

Il ministro della Cultura alla chiusura della manifestazione AreaDem a Cortona ha parlato anche della riforma delle legge elettorale: “Il proporzionale fa chiarezza”. E ha lanciato un appello: “È ora che Speranza e Bersani tornino nel partito”

“Da qui alle elezioni, per andare insieme al M5S dobbiamo stare dalla stessa parte, se ci sarà una rottura o una distinzione, perché un appoggio esterno è una rottura, per noi porterà alla fine del governo e all’impossibilità di andare insieme alle elezioni. E si brucerà chiaramente ogni residua possibilità di andare al proporzionale”. L’avvertimento ai grillini è di Dario Franceschini e arriva in chiusura dell’incontro nazionale di AreaDem a Cortona. Se dunque domani Conte dopo l’incontro con Draghi deciderà di uscire dalla maggioranza e proseguire la legislatura del premier con un appoggio esterno al governo (ipotesi caldeggiata da una nutrita parte dei 5S), per Franceschini questo segnerà la fine del patto giallo-rosso e chiuderà le porte alle riforme ancora da fare, tra cui la legge proporzionale. “Draghi e Conte domani mettano sul tavolo elasticità – l’appello del dem – hanno in mano il destino della prossima legislatura, servono generosità ed elasticità”. E ha chiarito: “Le alleanze saranno per una legislatura, non per sempre, non un’alleanza che punta a diventare partito. Questo ci aiuta con i 5 Stelle”. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Franceschini ammetti di aver toppato con il conte. Conte domani mettano sul tavolo elasticità…”Ma che fantastica equidistanza Franceschini! Non chiedetevi poi perché siete inchiodati al 20% (considerato pure un successo da Letta). I veri democratici trovano che i populisti siano da censurare. Conte, insieme a Salvini, è uno dei campioni del populismo in Italia. Ma di cosa avete bisogno per capirlo? Quanti altri schiaffoni dovete ricevere dal M5S? POI: Chi ha dubbi nel votare il PD nel caso di un rientro di Bersani e Speranza può sempre pensare di votare Renzi!!! CHE CON IL 2% (DICONO) A SALVATO L’ITALIA, E NEL IMINENTE FURURO SARA SICURAMENTE BEN POSIZIONATO ELETTORALMENTE,E PENSATE COSA POTRA FARE PER NOI POPOLO ITALIANO. A chi sogghigna dico solo! A volte voi pensate! che ho fatto una battuta e invece no ho scritto e dato un ottimo consiglio.

Franceschini, da bravo uomo di potere all’interno del PD, (il PD non ha mai avuto una presenza al governo senza che avesse un ministero), si assicura il gradimento delle famose sinistre. Il Fanfani del PD. O l’Andreotti. Solo potere, nessuna idea. E’ abbastanza chiaro che il “campo largo” è aperto a chi voglia entrarvi. L’importante è prendere più voti no?

Il campo largo va bene se porta ad un programma comune, qualcosa di serio, fattibile e RISPETTATO dai firmatari. Circa il M5S, sono gli ultimi sussulti di un morente che però si ostina a voler far credere che sta ancora bene. Manca solo la scritta “Requiescat in pace”. E dico a Franceschini: basta con le correnti che sono solo questione di potere e non di contributo alla discussione. Franceschini BASTA frottole.

Franceschini e Letta devono smettere di rincorrere questo e quello (Conte, Grillo, Bersani, DAlema..). Basta con i soliti baroni e vecchi trombati. Devono prima di tutto dare spazio ai giovani, scrivere e presentare il loro programma e sostenerlo con forza e convinzione. Giusta la battaglia per riconoscere come Italiani i ragazzi che studiano in Italia e rispettano le nostre regole. E a proposito di regole comincino a presentare un progetto per la sicurezza ed il rispetto delle regole da parte degli immigrati e dei clandestini. E’ intollerabile che clandestini ed in particolare giovani di colore usino tram, ferrovie senza pagare i biglietti, offendano, deridano e minaccino persone anziane, spaccino droghe per le strade e le nostre forze dell’ordine non possano intervenire con efficacia. Il rispetto delle leggi e la sicurezza non è una battaglia esclusiva dei partiti di destra è una necessità per tutti gli Italiani e per tutti gli Europei.

