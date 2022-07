“Se voi fa un giro in Aula vedete che ai grillini della geopolitica non interessa nulla: interessa solo capire che faranno da grandi. Vedere questi ex idealisti tenere un Paese fermo per le loro ansie personali è indecente”.

Tutti vogliono dare, ma si sa che per dare occorre creare, avere, poi il continuare a dare a chi ha, e molti di questi stanno anche super bene, e ai poveri, ai disoccupati, ai giovani, no a quelli niente, non hanno voce in capitolo. La CGIL? lasciamo perdere, almeno RENZI, capisse che il bene Italia è nella riorganizzazione della Italia, e non nel dare qui, qui e qua, la CGIL se ama l’ Italia lavori e sproni la politica sulle ATTRAZIONI e PNRR, solo li si avrà ricchezza per tutti e da poter dare a tutti, come e al pari di Germania e suoi vicini.

Mi spiace dirlo! Ma alla CGIL di Landini non interessa rilanciare il lavoro e il paese Italia perché quando si fa qualcosa per questo paese sia per rilanciarlo e arricchirlo specialmente se è fatto da persone come Matteo Renzi Landini che fa sciopera a me hanno insegnato che quando una casa affonda per rimetterla su serve l’aiuto di tutti in questo caso anche delle forse sociali e mi da l’impressione che Landini non interessa il paese Italia a Landini interessa il TFR e una lauda pensione come hanno fatto i loro predecessori la CGL è nata con di Vittorio e seguita con Luciano Lama poi è finito il sindacato. La stessa politica la fà Il grillismo è la tipica politica CONTRO! Questi fancazzisti non amano governare ma CONTRASTARE chi governa! Questa è la squallida eredità di Grillo! Tutti criticano tutti , invece di criticare cercate di fare qualcosa di quello che avete promesso.

IL GRILLISMO ERA NATO CONTRO LA CASTA, E MUORE PERCHE E CASTA.

