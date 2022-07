Inizia la discussione su una nuova legge sulla cittadinanza. Alla Camera arriva oggi la proposta dello “ius scholae”, che la lega a un percorso di studi di cinque anni in Italia

“La cittadinanza deve essere «voluta e meritata e non regalata»”

Però poi basta che hai un trisavolo italiano e sei italiano anche se tu e la tua famiglia non avete messo piede in Italia dall’ottocento. Che pagliacci, senza offesa per i pagliacci. Che vomito vedere fratelli d’Italia che nasconde le posizioni razziste dietro “il principio della parità uomo-donna”. Come se poi non rompessero i coglioni a ogni piè sospinto sulla famiglia tradizionale quando non si parla di gente con la pelle scura.

Facciamo come dice Rampelli: togliamo la cittadinanza a tutti e diamola solo a chi la desidera fortemente e a chi condivide i valori costituzionali, così magari è la volta buona che ci liberiamo dell’estrema destra, Rampelli compreso. Tra l’altro, mi piacerebbe sapere cosa ne pensano gli elettori di Lega e FdI della parità uomo-donna, libertà di culto, etc.

Ma come funziona se un ragazzo nato italiano, con genitori italiani, non desidera aderire ai principi della costituzione? Come se avere “sangue italico” determini in qualche modo la cultura, indipendentemente da tutto, mah. Anche perché non capisco il senso di “meritare” la cittadinanza, è un merito nascere da genitori italiani? E poi, parità uomo-donna, sì certo, bello chiederla solo quando si parla di stranieri o italiani non caucasici e poi ignorarla allegramente. Poi non ha neanche tutto sto senso contrastare il dare la cittadinanza a ragazzi che sono cresciuti per anni qua, visto che lo stato ci ha investito parecchi soldi nella formazione e nella scuola e poi getta via tali investimenti perché ovviamente questi ragazzi poi che interesse hanno a rimanere a “ridare” questi investimenti in Italia (visto che tra l’altro pure chi ce l’ha se ne va…)

Io tutta questa gelosia nel dare la cittadinanza a ragazzini che vivono in Italia da anni, per non dire nati qui, che già comunque usufruiscono del welfare pubblico (giustamente non legato al passaporto), che nemmeno votano….non la capisco, se non come espressione di razzismo puro e semplice: non si vogliono italiani di pelle scura. Sono persone cresciute in Italia in cui sono state investite risorse pubbliche quanto meno per l’istruzione: è giusto che si sentano parte di questa comunità e che siano portate a contribuirvi, con diritti e doveri, come chiunque altro.

il motivo è chiaro: oltre al razzismo insito in queste persone c’è il terrore che quei voti siano tutti a sinistra (cosa non vera e non dimostrabile, basta vedere al nord quanti meridionali oggetto di razzismo votino lega e fdi) ma dico pure che la chiesa stia fuori da questa guerra ideologica.

E mi auto rispondo per aggiungere: ma ci fa così schifo tagliare per bene tutta la burocrazia ideologica connessa al riconoscimento della cittadinanza? Farla un po’ più semplice, risparmiarci soldi pubblici, tempo e personale? a già ..e voti ? Sarebbe tagliare il ramo su cui molti politici sono seduti. COMPRESO QUEL RAMO SULLA PARITA TRA UOMO E DONNA , perché invece nel nostro bel paese e soprattutto nelle nostre belle comunità non esistono episodi di femminicidio, gender pay gap e via dicendo. Guarda caso quando fa comodo la parità tra i sessi viene tirata fuori, salvo essere messa da parte subito dopo. C’è sempre qualcuno che vuole insegnare agli altri come vivere e che decide cosa è bene e cosa è male per tutti. Dell’aborto al fine vita dalla cittadinanza a chi sposare …. non si stancano mai di sputare sentenze inaccettabili basate sui “loro” valori . Che pena che mi fanno. Pupazzi grotteschi e fuori tempo. Il loro livore è pari solo alla loro dispotica ignoranza.

Lo ius scholae è un tema intorno al quale discutere da un punto di vista etico e ideologico. Io non mi meraviglio tanto della posizione di Fratelli d’Italia o della Lega (tutto sommato mantengono entrambi una certa coerenza), di quella del M5S. Cosa è cambiato rispetto alla posizione assunta nel 2015? Se uno crede in certi valori, lo fa a prescindere dal particolare contesto sociale o periodo storico, proprio perché si tratta di decidere sul diritto universale delle persone di fare parte di una certa comunità e di sentirsi identificato da essa.

