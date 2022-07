LA COMPETIZIONE GUERRESCA, HA ACCOMPAGNATA LÀ STORIA DELL ‘UMANITA, L’ IDEA DELLA COMPETIZIONE PACIFICA NASCE DOPO LA 2%GUERRA MONDIALE, CON L ‘IRROMPERE DELL’ USO DEL L’USO DELLE ARMI ATOMICHE , ED I GRAVISSIMI RISCHI AD ESSA CONNESSI, SENZA VINCITORI LE PAVENTATEBGUERREV MA COMPETIZIONE PACIFICA. FRA SISTEMI ECONOMICI DIVERSI, QUESTIONE RISOLTA, CON IL CROLLO DEL COMUNISMO, E QUINDI COMPETIZIONE FRA STATI E IN UN MONDO GLOBALIZZATO, ANCHE FRA CONTINENTI.

L ‘ascesa al potere di Putin, é la sua svolta

Autocratica, IL suo oscillare di nostalgie ex Zariste, e del comunismo, sino alla guerra all’ Ucraina ,, sfidando il mondo , con una guerra che non vincerà . LA Russia, se vuole avere un futuro dovrà imparare a competere, con il resto del mondo, con economie, alla sua complementari. NON SI ILLUDA Putin, e non illuda i Russi, la sua guerra non la vincerà.

LE SANZIONI FUNZIONANO E FUNZIONERANNO

I missili e l’artiglieria forniti dall’occidente hanno costretto alla ritirata i russi dall’Isola dei Serpenti, un punto strategico per il controllo del traffico nel Mar Nero, ora riconquistato dagli ucraini.

I russi dicono che la ritirata vuole essere una testimonianza della loro buona volontà. Si dimostra così che la buona volontà dei russi dipende dalla capacità di combatterli più efficacemente da parte degli ucraini.

Ma la notizia più interessante è quella che Gazprom ha deciso di non pagare i dividendi del 2021 ai suoi azionisti. All’inizio dell’anno prevedeva un dividendo di circa 53 rubli ad azione. Poi la guerra e i colpi delle sanzioni hanno messo in crisi la compagnia, che motiva questa decisione, mai adottata fino ad ora dalla sua fondazione nel 1998, con l’esigenza di investire sulla gassificazione interna.

Vivo allarme dei principali azionisti e membri del Consiglio di Amministrazione, quasi tutti membri del governo Putin e oligarchi amici, ma anche tra i risparmiatori che hanno visto crollare il valore delle azioni del 6% in un solo giorno.

Questo smentisce la propaganda di Putin, sempre rilanciata da certi nostri media ed esperti che, ogni giorno, ci spiegano che le sanzioni non danneggiano la Russia. Le sanzioni stanno progressivamente, ma inesorabilmente, funzionando e le sparate di Putin, sui mercati alternativi e sul rafforzamento del rublo, sono solo invettive da bullo.

Il mercato alternativo a quello Europeo ha bisogno di infrastrutture (gasdotti) attualmente inesistenti e comunque i paesi che dovrebbero farne parte (BRICS etc.) non sono in grado di assorbirlo. Quel poco che gli stanno comprando glielo pagano a prezzi stracciati, come atto di presenza. Quando arriverò il “tetto” al prezzo, proposto da Draghi, anche loro si allineeranno per risparmiare, a cominciare dalla Cina, e per l’economia russa sarà un altro colpo duro.

L’apprezzamento dei rubli? I loro guadagni per i pagamenti accettati in quella moneta? Per ora poco più di una indigestione di carta straccia, dato che, per via delle sanzioni, non ci possono comprare niente di necessario nei mercati che contano.

Il progetto di una moneta alternativa al dollaro e all’euro negli scambi internazionali? Prima che ci sia spazio per il rublo deve trovare posto il Renminbi (Yuan) cinese e anche la rupia preme. Quando in Russia capiranno che la politica folle di Putin li sta mettendo in ginocchio non solo davanti ai nemici, ma anche agli “amici”, Putin dovrà solo cercarsi un posto sicuro dove andarsi a riposare.

L’ha detta giusta la direttrice della Banca Centrale Russa, la signora Nubiullina, “in merito alle sanzioni il peggio deve ancora arrivare”. E arriverà, come previsto.

L’obbiettivo dell’occidente è costringere Putin a trattare e tornare a casa. Se l’Ucraina resisterà nel giro di pochi mesi o Putin cambia strada, o schianterà come schiantò l’impero sovietico.

Speriamo di riavere presto una Russia ragionevole e pacifica, che riesca a ritrovare la strada della coesistenza pacifica e dedicarsi al suo sviluppo e al benessere dei suoi cittadini.

Intanto va bene che Gazprom si dedichi alla gassificazione dei suoi immensi territori. E’ un auspicio per scoraggiare Putin dal gassare gli ucraini.

