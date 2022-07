Quella nota riservatissima pronta a trasformarsi nell’addio al governo. In via di Campo Marzio 46, nella sede del Movimento 5 stelle, a Roma, sono ore frenetiche.

Il mancato avvocato degli Italiani non ha ancora capito che con il prof. Draghi non si scherza. Il mancato avvocato degli Italiani non ha ancora capito che, con il prof. Draghi, il suo ruolo di capocomico di un residuo coacervo di scappati di casa, non può che essere di subordine. Lo ha capito perfino il Gf Casalino Rocco che con il prof. Draghi non c’è spazio per le chiacchiere.

Si pare che il ‘mancato salvatore della patria’ non abbia ancora capito che non si scherzi con una persona imprevedibile quanto testarda come Guiseppi. L’ha capito perfino “il garante” (cioè l’urlatore di Genova). A proposito 1: quanto si guadagna facendo l’influencer? A proposito 2: Lei dovrebbe aggiustare un po’ il suo droide traduttore.

Anche nella setta m5s c’è chi dice! Quando Conte staccherà la spina a Draghi non sarà mai troppo tardi… Se vogliamo recuperare qualche voto dai tanti delusi gli resta solo questo.

Certo! recuperare qualche voto sarebbe una cosa importante e meravigliosa per il vostro tornaconto, ma anche a staccare la spina o no andate a casa ugualmente, l’ITALIA non si fida più di quattro scappati di casa, ma mi sa che avremo una campagna elettorale litigiosa e che alla fine partorirà un governo non traballante come ora. PER IL BENE DEGLI ITALIANI,ED ERA ORA.

ANCHE SE I MEDIA CONTRO CI DICONO CARI. Amiche e amici, dobbiamo aspettarci a l’invasione dei influencer dal EU. Tirocinanti e altri. Preparatevi. POVERI MEDIA NON SANNO PIU COSA INVENTARSI PER CREARE TENSIONE.MEGLIO FARCI SOPRA UNA BELLA RISATA.

COMUNQUE: Il faccia a faccia che stiamo tutti attendendo . . ma solo per curiosità. Possiamo senza alcun dubbio prevederlo come andrà a finire . . tutto O.K. come son finiti quelli con Savini dopo tutti i bau . . bau esternati davanti ai social Nazionali e non . . Tutto finito a tarallucci . . dopo una mancetta di contentino tutti rientreranno nei ranghi !

