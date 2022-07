COME NON DAR RAGIONE A RENZI CHE CI DICE “Serve un Patto per l’Italia per i prossimi dodici mesi e Draghi deve fare come Ciampi trent’anni fa. Tutti insieme: partiti, associazionismo, sindacati, categorie e imprese. La situazione è molto più seria di come viene raccontata.”

Un altro giro di grattacapi per noi ITALIANI causa il Movimento 5 Stelle. Dopo l’uscita di Di Maio si sta incartando sull’appoggio al governo e sul limite dei due mandati, e c’è di nuovo maretta tra Conte e Grillo. Del ITALIA a questa gente scappata di casa, non le ne frega un cazzo.

Questi scappati di casa hanno preso 10 milioni di voti nel 2018, il 32% delle preferenze. Il problema non sono loro, ma chi li ha eletti e li ha messi lì a fare disastri.

Dieci milioni voti per scoprire, tardivamente, come funziona questo paese. Prima tutti ad affermare “uno vale uno” poi, appena scoperti i commilitoni, si sono accorti della messe di disoccupati, inattivi, scappati di casa che avevano accolto, campioni nelle discussioni da bar ma privi di qualsivoglia esperienza sul campo, anche lavorativo ed eccoli al dunque.

Comunque non ho capito la ratio (con i 5s fa strano parlare di ratio, ma tant’è) del limite di mandati, se uno fa il politico di lavoro ok forse è più corruttibile, ma se uno sa già che da lì a 8-10 anni deve andare a fare un altro lavoro, non sarà più portato a favorire il più possibile quel lavoro? Boh non riesco a capire. Saro io troppo ignorante.

ORA: Il “capo politico” che strilla perché un sociologo(?) ha riferito di aver sentito dal “garante” che il presidente del consiglio ha chiesto di rimuoverlo. Ma che roba è??” Uscendo dall’incontro, ha rassicurato i giornalisti lasciando trapelare che non ci sarebbero state conseguenze politiche immediate.” ovvero, come sempre, fa le carognate, strepita, fa il fenomeno e poi non succede niente di concreto. perché quando c’è da votare vota sempre allineato, io davvero mi chiedo se abbiamo mai visto uno così incredibilmente inetto nel nostro pur grottesco parlamento.

A vedere i suoi comportamenti Conte è il leader perfetto del Movimento 5 Stelle.

Crede a qualunque cavolata su internet (ho letto che il sociologo ha detto che Grillo gli ha detto che Draghi gli ha detto che sono pirla. Maestra Mattarella io piango.)

Si indigna si agita e sbraita per qualunque cosa, anche quelle che ha fatto lui o fatto votare lui.

Vive di battaglie di bandiera e piuttosto di tornare sui suoi passi si scanna, anche quando le scelte fatte sono palesi cavolate (110% ad esempio).

Si presenta come quello nuovo, che ne sa e aggiusta tutto (e parla la non lingua di Calvino, quindi per le anime semplici sembra davvero che ne sappia).

E’ opportunista. E’ incompetente. E’ incapace di organizzare il suo partito e gli sta sfuggendo tutto di mano. Vorrebbe essere un Salvini dei bei tempi andati ma non ha neppure i difetti di Salvini da sfruttare. Ma galleggia sempre.

Sarebbe un Idea per un libro: la raccolta di tutte le “perle” dei 5 stelle in queste legislature, vado alla rinfusa: abolizione della povertà, soluzione problema Ilva, aree picnic sul ponte Morandi, i gilet gialli, l’impeachment a Mattarella, la tap, i voti come nella corea del Nord, le multe per chi cambia casacca, il mandato ZERO…non e tutto. Voglio l’elenco completo!!!

Provo un certo sconcerto nel leggere che il Presidente del Consiglio ha dovuto lasciare in anticipo una riunione della NATO (in periodo di guerra, tra l’altro) per occuparsi dei litigi tra Conte e Grillo. Conte che annuncia un giorno sì e l’altro pure che vuole fare opposizione per recuperare consensi (ah, il grande statista, il leader dei riformisti!) e appena gli mostrano la porta per uscire dal governo fa l’offeso.

