Boom minori arrestati. La metà sono stranieri. Allarme criminalità giovanile. E Molteni denuncia la crescita dei reati a Milano e in Lombardia.

SERVE LA NAIA. Riaprite le caserme e mandateli a fare il militare!! 12 mesi di caserma con servizi campi e marce di 20 KM come le facevamo noi e poi vedi se non gli passa la voglia di fare i fenomeni, quella di togliere la naja è stata la mossa peggiore.

POI! Noi POPOLO CON UN O DI MATERIA GRIGIA! ce l’abbiamo con i delinquenti ITALIANI e STRANIERI e qui con chi li fa entrare in Italia senza controlli. Qui deve arrivare solo gente con i documenti e il visto del proprio governo, come DOBBIAMO FARE NOI se andiamo in Medio Oriente o in Africa. Qui ci vuole il metodo Australia: accoglienza, ma con controlli a pettine fino, scuola serale obbligatoria con lezioni di usi, costumi, leggi e lingua del paese. Chi non supera l’esame torna a casaaaaaa!!.

Un mio amico insegna matematica alle superiori e mi conferma che fra i maschi stranieri l’abbandono scolastico è la regola semplicemente perché non hanno voglia di studiare e tendono ad essere prepotenti ed insofferenti delle regole. le ragazze, invece, non sono malaccio ed alcune sono proprio brave. uno dei problemi è che alle Medie si passa senza fare nulla e senza sanzioni disciplinari in caso di comportamenti para delinquenziali, perciò arrivano alle Superiori già non scolarizzati ed ormai c’è poco da fare. finire nelle bande giovanili, visti anche i modelli musicali (?) rap trap che seguono, è inevitabile, e ai finti modelli aggiungiamo tutta la propaganda fatta dai social, dove basta essere uno Youtuber per fare soldi senza faticare, ed è per quello che lo jus scholae non va bene! La licenza elementare la danno a tutti; come anche il diploma di scuola media inferiore!

Dove si ha la disgrazi di avere simili individui… chiedo scusa, simili preziose risorse, per quanto ancora minorenni, lo vediamo in strada, sui mezzi pubblici, dappertutto.

Quanto ai minori stranieri arrestati, ci saranno sicuramente parecchie toghe giudici che li manderanno liberi, perché “quella è la loro cultura” e. Se chiediamo un consiglio ai magistrati sicuramente risolveremo il problema. Mi scappa da ridere a voi no? e allora sbagliando, magari, in certi momenti diventasse momentaneamente anche la nostra. Si rendere pan per focaccia.

La metà degli arrestati sono stranieri, sì perché l’altra metà sempre stranieri, sono a piede libero. Ma che cultura hanno, nascono già con il pensiero di delinquere. Solo che al loro Paese di origine, avevano altri metodi per tenerli a bada. Non sono fatti per vivere in Italia ed in Europa. Ma delle teste bacate che non importa il disagio che creano, e continuano a farne arrivare. Ma simo noi che dobbiamo integrarci a loro? e non date la colpa agli africani perchè di questa metà di minori arrestati secondo statistiche il 70% sono europei. Più precisamente romeni, moldavi e ucraini. Si peccato che di questa metà siano proprio europei per il 75%. Rumeni, moldavi e ucraini. La cultura araba rappresenta il 5% degli arresti

Forse SE ANCHE A QUESTA GIOVENTU NATA IN ITALIA MA STRANIERA DI TESTA se si reintroducesse la leva militare obligatoria almeno per un anno si creerebbe una mentalità diversa avrebbero più amore per la nazione che li ospita e si integrerebbero meglio e più rapidamente. Purtroppo in Italia abbiamo due grossi problemi: la sinistra con il PD in testa, ex partito comunista ed il vaticano con l´uomo in bianco che piú bianco non si puó. Gli altri paesi non hanno questi due disastri in casa.

la sinistra si contraddice su questo aspetto: da una parte ha paura delle armi, e vuole evitare che italia imiti l’america, dall’altra parte, proprio la sinistra sta agevolando questa corsa alle armi, perchè tutto nasce dal disagio sociale, con la creazione di bande criminali, simile a quello che avviene nelle banlieues francesi! poi quando si scatenano, come li controlliamo? 🙂 state facendo danni pazzeschi, che neanche vi rendete conto! questo tipo di danni fanno crescere il debito pubblico, oltre a far crescere l’insicurezza sociale e relativi problemi importanti (sanitari, economici, sociali, ecc)!! importare immigrati clandestini comporta esattamente questo tipo di problemi, che la sinistra letteralmente se ne frega…..

OVUNQUE..ovunque ci sia massiccia immigrazione,non controllata e clandestina.potevamo imparare dagli altri paesi..ma…NON LO SI E’ VOLUTO FARE.ora per decenni accadra’ che ci saranno scontri etnici e religiosi,morti,attentati,ritorsioni,odio razziale e etnico religioso..e’ successo ovunque,credevate che non succedesse in italia ? il fatto e’ e’ che non lo si percepisce…ma ronde…bastonate…spedizioni punitive,ci sono ovunque.solo che NON CE LO DICONO..a trento non sanno quanti immigrati vengono picchiati a roma…a genova non sanno quanti immigrti gli spezzano le ossa a firenze..a milano non sanno quanti immigrati accoppano e gettano nei fiumi o nel mare a rimini…QUALCUNO VUOLE CAPIRE ?

“Il 45,71 per cento dei minori denunciati o arrestati è di origine straniera, immigrati di seconda generazione. Un dato che in Lombardia sale al 53 per cento”

E il PD insieme a quegli scappati di casa dei 5S vuole REGALARE LA CITTADINANZA a questi minori? Almeno la legge attuale non consente di dare la cittadinanza a chi si macchia di reati.

Forse la sinistra pensa di risolvere il problema dell’abnorme criminalità straniera facendoli diventare tutti italiani? In pratica con la cittadinanza diventano tutti reati degli italiani per le statistiche.

Non sono proprio d’accordo, non si può regalare la cittadinanza quando hai questi dati di criminalità straniera. Poi dopo non si possono più espellere, bisogna per forza tenerseli.

