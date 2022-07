Matteo Renzi punta su Beppe Sala: “E io sarò in Parlamento, a impedire un Governo sbrindellato”

Conversazione con il Foglio: “Il 90% degli italiani mi detesta, io punto al 5%, è la portata del nostro voto utile”. I 5 stelle? “Sono morti”. Giuseppe Conte? “Inconsistente”. Carlo Calenda? “Incomprensibile”. E il sindaco di Milano? “Potrebbe candidarsi, vedremo in che ruolo”

“Io vi starò antipatico quanto volete, ma se abbiamo salvato il paese due volte in due anni è perché noi facciamo politica mentre altri twittano e fantasticano. Quelli che mi vogliono fuori dalla politica non si scandalizzano perché parlo all’estero: si arrabbiano perché parlo in Italia. Anche perché quando parlo in Italia succede che i Conte e i Salvini vanno a casa. In una lunga conversazione con il Foglio, Matteo Renzi guarda al futuro prossimo della politica italiana e a chi si ponga l’enigma se sia Messi o Balotelli, dice di sentirsi come Iniesta, “non segno molto, ma sono decisivo”. Nonostante sappia di essere “un antipatico di professione”, malgrado si sia fatto una ragione che “il 90% degli italiani mi detesta”, Renzi punta al 5%: “Quella è la portata del nostro voto utile”.

Poi passa in rassegna protagonisti veri e presunti della politica.

Mario Draghi? “E che gli vuoi dire, a Draghi? Con lui il rapporto è buono, anzi ottimo”. Però sulla vicenda del Quirinale, con la mancata elezione, ha “patito l’incapacità politica dei suoi consiglieri”. Renzi resta convinto che avrebbe dovuto nominare un vicepremier forte e poi fare un rimpasto con un Governo dei leader. Solo così sarebbe salito al Colle.

M5S? “I 5 stelle sono morti”. Dopo “un accoltellamento reciproco non in ragione di una divergenza politica, visto che tutti nel Governo stavano e tutti nel Governo stanno e resteranno: no, loro si accapigliano sulla regola dei due mandati. Quelli che dovevano rivoluzionare il metodo di fare politica – dice Renzi – non riescono ad accettare che sia finito il loro turno”. Giuseppe Conte? “Un uomo che vive di sondaggi”, per la sua “inconsistenza” perde “un punto al mese”, “ora sta all’11% e mancano grosso modo 10 mesi alle elezioni”.

Carlo Calenda? “È incomprensibile. E decifrarne le volontà è un azzardo che dipende dal momento: al mattino ti manda sms affettuosi, al pomeriggio ti insulta su Twitter. È leggermente faticoso inseguire le montagne russe dei suoi stati d’animo”.

Beppe Sala? “Sta facendo il sindaco e lo sta facendo bene. Non credo che si muova dal campo del centrosinistra. Potrebbe candidarsi, certo. Ma potrebbe anche guidare qualcosa restando al governo della sua città, come feci io. Ma insomma è lì: potenzialmente in campo – afferma Renzi – ma è ancora presto per decidere in che ruolo”.

Matteo Renzi? “In Parlamento, a far nascere il nuovo Governo – assicura Renzi – e a impedire che ne venga fuori uno sbrindellato”.



