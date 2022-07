Si scatenano i giustizialisti dell’ecologismo.Il verde Bonelli annuncia un esposto. E Fratoianni (Si) incolpa la politica

Arriva a margine della tragedia di domenica sulla Marmolada, con le forme consuete di una nota alla stampa e il dubbio opportunismo di chi approfitta del crollo di un ghiacciaio per puntare il dito contro presunte responsabilità penali. A brillare nel day after del disastro in montagna sono i portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, che accanto alle condoglianze per le vittime della frana del seracco da Punta Rocca annunciano «un esposto alla procura della Repubblica» ed evocano il tintinnar di manette per «una ennesima tragedia annunciata». Non basta nemmeno che il premier Draghi, arrivato sul luogo della tragedia, parli della necessità da parte dell’esecutivo di riflettere «perché non accadano più cose del genere». Per i verdi, infatti, «è intollerabile» che vi sia «un’immorale inazione del governo nella lotta al cambiamento climatico», e Bonelli ed Evi imputano in particolare all’esecutivo di aver istituito un ministero della Transizione ecologica «senza però riuscire a varare neanche l’atto più urgente per affrontare il riscaldamento globale: un piano di adattamento ai cambiamenti climatici». I due ecologisti-giustizialisti tirano in ballo il governo Draghi per non aver fatto nulla pur essendo stato informato «da inizio anno» da report scientifici «del disastro siccità che avremmo subito a partire da maggio», e rimarcano anche l’allerta di ricercatori e geologi sull’arretramento della neve nell’arco alpino e sulla Marmolada. E «di fronte a tutto questo concludono non ci sono rinvii possibili», annunciando che «un nostro esposto è già depositato alla procura della Repubblica per far luce sui ritardi che hanno causato la tragedia» e reclamando una repentina conversione ecologica dalle fonti fossili alle energie rinnovabili. Se anche il Papa ieri ha evocato le ombre del climate change dietro alla tragedia della Marmolada, nessuno si era però ancora spinto a ipotizzare un fronte giudiziario che potesse addirittura coinvolgere l’esecutivo. Draghi è avvisato, insomma, anche se la procura di Trento, che sul drammatico crollo ha aperto un fascicolo per disastro colposo, al momento procede contro ignoti. Non punta così esplicitamente contro i vertici del governo ma ci va giù duretto anche il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che su Twitter attribuisce la responsabilità della tragedia all’emergenza climatica e «all’inazione della politica», mentre con più misura don Luigi Ciotti, commentando una «tragedia annunciata che lascia sgomenti» reclama «impegni veramente concreti» per le zone di montagna «da sempre dimenticate dalla politica, dalle politiche». Ma non sono solo le reazioni politiche a spingere l’onda «eco-giustizialista». Sui social, appunto, il fronte è spaccato tra chi crede al cambiamento climatico e chi lo nega, o nega che l’azione dell’uomo possa fare qualcosa per invertire la tendenza. Ma non mancano, e non sono pochi, quelli che, tra i primi, ne approfittano per sparare a zero sulla, prendendo di mira politici considerati «scettici» quanto al riscaldamento globale e mettendo all’indice Matteo Salvini e Giorgia Meloni, «colpevoli» di aver manifestato vicinanza alle vittime della tragedia, ma senza prima convertirsi alla causa. Almeno , non li ha denunciati nessuno. Fino a ora.

____________________________________________________________________________________________________

SARO DRASTICO SOSTENENDO CHE SONO I “soliti”sciacalli .Solo a caccia di visibilità . Possibile che in Italia, ci siano così tanti stolti? E la colpa, in fin dei conti, è solo nostra perché, bene o male, li abbiamo eletti.

Immagino che Bonelli,Fratoianni&Co. vivano ancora come i nostri trisavoli: niente riscaldamento, se non a legna e solo in cucina, niente elettricità (quindi niente frigoriferi, TV, lavastoviglie e device moderni vari…), spostamenti a piedi o, se va bene, a dorso di mulo/cavallo. Carne solo in modicissime quantità i giorni di festa. Vacanze in giardino od al fiume. Perchè vedete cari Bonelli,Fratoianni&Co è vero, il riscaldamento globale esiste, è una tragica realtà anche soprattuto – a questa velocità – dovuta all’uomo. Ma dire che sono solo altri i colpevoli è alquanto puerile. Lo possono dire solo gli indigeni dell’Amazzonia ed altre popolazioni primitive.

POI E VERO! La responsabilità oggettiva dell’amministratore é stata stabilita in numerosi processi per non avere adottato tutte le misure necessarie per evitare l’incidente. A rigore di logica, se la temperatura (elemento noto e misurabile) é stata causa o concausa dell’incidente, il responsabile del bene, in ultima istanza il PdC, dovrebbe essere indagato per omessa vigilanza della sicurezza. GENTE LA MIA E’ una provocazione! Ma é la stessa logica per cui sono stati condannati quelli della Thyssen Krupp, di Marghera, dell’amianto, del rogo di Viareggio o per cui viene perseguito un sindaco in carica per il crollo di una palestra costruita anni prima. E allora AVANTI CON I GIUSTIZIALISTI POLITICI SCIACALLI CHE SOSTENGONO! Un Governo non puo’ essere sempre SENZA RESPONSABILITA’..Se un palazzo e’ crepato, si transenna..si PREVIENE..Con tutti i tecnici illustri, che prevengono Allarmi giornalieri , con epidemie delle rane, suini e dei grilli, mai esistite, mentre un ghiacciaio cosi’ in basso e’ facilmente prevedibile il danno grave che puo’ provocare. IRONICMENTE Si trovino i responsabili e si SOSTENGA la campagna dei Giustizialisti..!! cari .giustizialisti dell’ecologismo…ne avete di fantasia contorta!

Quanti Italiani rappresentano ? oltre a lamentarsi e istigare le menti deboli del popolo,e cosa ha fatto il popolo per salvaguardare l’ambiente? quando mai in Italia qualche giustizialista ha pagato per le disgrazie che hanno provocato?? Nessuno..!! Qui sono tutti IMMUNI..!!

Si scatenano i giustizialisti dell’ecologismo ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo