CETO incontra Draghi: “Restiamo al governo. Ma serve discontinuità”

Tutto è andato secondo le previsioni: una enfatizzazione eccessiva, un clamore attorno all’incontro tra Giuseppe Conte e Mario Draghi che alla fine è sfociato nel solito penultimatum dell’avvocato. Infatti l’ex presidente del Consiglio ha fatto sapere che il Movimento 5 Stelle ha la volontà di rimanere al governo, ma pretende di mettere in pratica una serie di cambiamenti rispetto all’attuale linea dell’esecutivo.

“ Noi siamo disponibili a condividere una responsabilità di governo come abbiamo fatto fino a qui in modo leale e costruttivo, ma occorre un forte segno di discontinuità “, ha riassunto Conte. In sostanza si è confermata la linea governista emersa dal Consiglio nazionale di questa mattina: c’è disponibilità a restare in maggioranza a patto che si tengano in forte considerazione le battaglie su cui i pentastellati non sono intenzionati a fare sconti.

“Incontro positivo”

Fonti di Palazzo Chigi definiscono il faccia a faccia “ positivo e collaborativo “, nel corso del quale Draghi ha ascoltato “ con attenzione ” quanto detto da Conte. È stata presentata una lettera contenente molti temi che “ si identificano in una linea di continuità con l’azione governativa “. I due torneranno a incontrarsi prossimamente.

Il documento di Conte

Conte ha consegnato un documento a nome del M5S, una lista di priorità su cui i grillini si aspettano rispetto e un indirizzo chiaro da parte del premier Draghi. “ Abbiamo accumulato un forte disagio politico “, ha denunciato il leader dei 5 Stelle in seguito ai mugugni arrivati da molti eletti e dalla base. Ed è stato accusato proprio Draghi sul Superbonus: “ Le sue stesse dichiarazioni rilasciate in ambito europeo hanno prodotto un clima di forte sfiducia nei cittadini e negli stessi operatori del settore “.

In un passaggio del documento si legge che il Movimento si è sempre messo all’opera per favorire un confronto “ sereno ” sulle questioni più spinose. Dito puntato contro alcune forze di maggioranza che invece, a detta dei grillini, non hanno adottato lo stesso atteggiamento: “ Abbiamo subito attacchi pregiudiziali, mancanze di rispetto, invettive intese a distruggere la nostra stessa esistenza “.

“ Il processo politico e la collocazione nel governo hanno pesato sul nostro elettorato. Lo hanno sfibrato e anche eroso “, ha ammesso. Per poi chiedere maggiore incisività nel Consiglio dei ministri: viene ritenuto inaccettabile che il Cdm sia relegato al “ ruolo di mero consesso certificatore di decisioni già prese “.

Conte ha rivendicato la scelta di non aver “ voltato le spalle al Paese ” nel momento in cui bisognava unirsi per “ responsabilità nazionale ” nell’ambito della campagna di vaccinazione e del completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Inoltre ha rimarcato le posizioni convinte “ contro la guerra, per la pace e il disarmo ” in riferimento al conflitto militare in corso tra Ucraina e Russia.

I paletti del M5S

L’avvocato si aspetta risposte “ chiare ” in tempi “ ragionevoli “. Al tempo stesso però ha sottolineato che il presidente del Consiglio si prenderà “ un po’ di tempo ” per valutare le istanze grilline: “ Non mi aspettavo una risposta immediata, non sarebbe neanche stato serio “.

Conte ha alzato la voce in difesa del reddito di cittadinanza, una misura fortemente contestata dal centrodestra e da Italia Viva. In tal senso ha usato parole al veleno, dure dichiarazioni all’indirizzo degli attuali compagni di maggioranza: “ Non permettiamo più che il reddito di cittadinanza sia messo quotidianamente in discussione. Vogliamo parole chiare anche su questo “.

Le richieste del Movimento 5 Stelle vanno dal salario minimo al piano di rateizzazione straordinaria delle cartelle fiscali, oltre che il taglio del cuneo fiscale e lo scostamento di bilancio. “ Vogliamo che sia sbloccato l’incaglio dei crediti del Superbonus. Su questo vogliamo risposte chiare “, ha aggiunto Conte.

