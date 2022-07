“Il #M5S sta facendo uno show indecente sulla pelle degli italiani. Sono in crisi, hanno eletto meno sindaci di noi, rischiano di implodere. E dunque hanno bisogno di occupare i giornali. Inflazione, crisi energetica, carestia, siccità, immigrazione: a #Conte non interessano queste cose, ma mettere una bandierina. Suggerirei sommessamente a Draghi di non perderci troppo tempo.”Così Maria Elena Boschi oggi su la Stampa.

CONCORDO PIENAMENTE. A tutta quella politica Italiana che in modo palese o in sordina è non affine all’Ue, Unione Europea, inizino a guardarsi il loro reale bene comune Italiano e poi si riflettano in modo serio e sapiente. La Italia per sua natura storica, politica ed economica ha ogni suo fare e essere con la Europa, un solo esempio che è, ma il nostro debito pubblico che ci da la vita tutti i santi giorni chi ce lo garantisce se non la Europa, poi la nostra sicurezza a 360 gradi e tanto altro, e no mi fermo, la Politica Italiana sia veritiera e onestà, non guardi solo il suo bene, pronostici e stipendi, ma GUARDI i reali bisogni della Italia, si innamori della Italia da rinnovare e innovare per meglio farla vivere in se stessa e poi per un ancora più bene a essere in Europa e Occidente.Gli attrezzi e i mezzi per questa rinascita, innovazione sono solo il suo fare ingegnoso e coraggioso con le ATTRAZIONI e PNRR, no non esiste strada alternativa se non un più peggio, questo è quello che io vedo.Ma penso che Draghi abbia ascoltato quanto detto da Conte, ma già archiviato.Non vi site ancora accorti che giuseppi entra da Draghi con le “idee” confuse ed esce con quelle di Draghi? Vlete scommettere che non farà mai quello che minaccia? Quante volte ancora dovrà lanciare un ultimatum, per poi rimangiarselo, per capire che è una nullità solo a caccia di visibilità? dovreste ringraziare Renzi invece che l’ha mandato a casa.Pensate se in questa situazione ci fosse stao uno che non riesce neanche a capire da che parte e girato e dove possono arrivare le sue capacità!

