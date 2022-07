Il Parlamento Europeo si è detto favorevole a considerare il nucleare fonti sostenibili. Nonostante l’opposizione di alcuni paesi: ora l’ultima decisione spetta al Consiglio dell’Unione Europea

“C’è una certa preoccupazione da parte dell’opinione pubblica sulla sicurezza delle centrali nucleari”

Ahimè, il fatto che ci sia “discussione” sul fatto se considerare il nucleare “green” mentre invece sul gas “ci sono meno obiezioni”, ci mette di fronte al livello di anti-scientificità che coinvolge tutti gli strati dell’opinione pubblica.

Ci serve azzerare le emissioni di CO2, e ci serve farlo in fretta. Chiunque può controllare e confrontare le emissioni di CO2 in un giorno qualsiasi fra un paese che usa molto l’energia nucleare (come la Francia) e un paese che ha puntato tutto sul gas e ora che il gas potrebbe non esserci più ha riacceso le centrali a carbone e lignite (come la Germania).

Forse può essere utile precisare che il dibattito sul nucleare è puramente a livello ideologico. A livello scientifico è chiuso da tempo, e il fatto che la commissione abbia proposto, su suggerimento del JRC direi, di includere le nuove generazioni di nucleare nella tassonomia senza grossi paletti ne è la conseguenza.

Il panel rappresentativo è chi si occupa di questa energia, non un geologo prestato alla causa, degli attivisti che prendono soldi dalle multinazionali del petrolio (basta cercare, tutto documentato). Il dibattito è politico ed è puramente ideologico perché negli anni 80 se eri di sinistra allora eri contro il nucleare e allora se oggi ti piace il nucleare, per traslazione, sei amico di chi vuole quella brutta cosa lì che è un mezzo oscurantista e non meritevole, sempre secondo la narrazione di cui sopra, di nessun beneficio del dubbio.

Si continua a mettere la testa sotto la sabbia, parlando solo di rigassificatori e altre soluzioni da secolo scorso, quando anche miliardari come Bill Gates (genio vivente) hanno dedicato la vita a risolvere problemi scientifici, hanno proposto soluzioni innovative che sorpasserebbero in curva la maggior parte dei problemi che chi non è a favore continua a tirare fuori.

Fukushima ha fatto un solo morto (fonte: l’ente che supervisione il nucleare che è indipendente), eppure si parla dell’acqua radioattiva, delle radiazioni nell’aria, tutto a caso, senza conoscere minimamente la differenza tra radioattività di un elemento e oggetto irradiato, tutto assieme nel medesimo calderone. Per padroneggiare questi temi bisogna studiare anni e anni, oppure fidarsi di chi conosce la materia perché l’ha studiato per qualche decennio, tuttavia continua questo gioco di mostrarsi attenti all’ambiente senza nessuna cognizione di causa e tirando fuori argomenti a caso senza conoscere nulla. Comprendo bene la frustrazione e le persone che passano direttamente all’insulto, utilizzando lo stesso metodo (per ragioni differenti) di Burioni.

Gli argomenti contro come questi però sono sempre in teoria, gli argomenti pro li ho visti sempre accompagnati a numeri che confrontano il nucleare con le rinnovabili, a link di istituti internazionali che li hanno messi insieme e a notizie che sono coerenti con il tutto. Fuffa contro sostanza.

Per questoIo consiglio, di far meglio di preoccuparsi. Fare meglio vuol dire andare oltre, molto oltre, i slogan che ti allertano con al lupo al lupo con le opinioni della propria parte politica ed iniziare a ragionare su cosa si può e cosa non si può ottenere nemmeno tra 10 anni. Contrariamente a quanto qualunque esperto possa dire, non esiste tecnologia che ci suggerisca realisticamente la sostenibilità delle sole fonti rinnovabili, non esiste il modo di fare storage di tutta l’energia di cui abbiamo bisogno e, anche se esistesse, senza vento & acqua, siamo fermi al palo. Nemmeno la fusione nucleare è sul tavolo, lo sarà (forse) tra 50 anni. Quindi, a prescindere dell’idea di pancia dell’uomo della strada, quella del nucleare è l’unica via, poiché il problema delle scorie esiste comunque per altri rifiuti nucleari. Resterete davvero sorpresi leggendo i paper dell’agenzia nucleare e dei veri esperti, che non sono i vari Tozzi, Greenpeace, ambientalisti, Verdi di qualunque paese. Finché considererete il nucleare “di destra”, cosa che si legge sempre tra le righe quando si parla di questi temi, non si andrà tanto lontano.

E allora cercate di far meglio di così quando si parla di nucleare. Poche informazioni reali e molto rilancio delle solite preoccupazioni di pancia ormai ben sbugiardate dalla comunità scientifica, che a dispetto del mondo giornalistico è praticamente unanime nell’appoggio al nucleare. Aspetto un articolo dell’ottimo Menietti che metta in ordine alcuni fatti e releghi a pregiudizi molte delle convinzioni diffuse. Intanto qualche dato veloce. Emissioni di CO2eq/kWh lungo l’intero ciclo di vita Min/Median/Max (infrastruttura, emiss. dirette, effetto albedo, etc…):

– CARBONE 740/820/910

– GAS 410/490/650

– SOLARE (tetti) 26/41/60

– SOLARE (centrali) 18/48/180

– VENTO (on-shore) 7.0/11/56

– VENTO (off-shore) 8.0/12/35

– IDROELETTRICO 1.0/24/2200

– GEOTERMICO 6.0/38/79

– NUCLEARE 3.7/12/110

Il nucleare è mediamente molto più sostenibile del fotovoltaico dal punto di vista delle emissioni di CO2. Il gas… be’ lasciamo perdere!

Ah! Ma non è finita! E’ anche la fonte di energia che finisce per costare meno, che ha gli impianti che durano più a lungo, che ha quantità di scorie basse, più facilmente gestibili e sicure (rispetto alle fonti fossili), che è meno suscettibile di incidenti, che ha causato meno morti. Ed è quella che potrebbe generare un indotto virtuoso di sviluppo scientifico senza pari.

