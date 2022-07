Sottotitolo: Anche stavolta con ricatti assurdi è il M5S a mettere in difficoltà il governo.

Ora serve il Superbonus per alzare l’asticella del ricatto a mettere in difficoltà il governo. A causa del mancato accordo su una misura proposta dal M5S: ma dopo un colloquio tra Draghi e Conte la crisi sembra rientrata

Conte sta usando il “metodo SALVINI”, già testato sul Conte I: alzare l’asticella finché non diventa impossibile acconsentire, creando il pretesto per staccare. E così un partito di maggioranza si trasforma in un ricattatore

Ogni discussione di questo sciagurato paese, anche se apparentemente di natura tecnica, è una questione di piccolo cabotaggio politico. Il Superbonus non è una misura pensata per l’efficientamento energetico o per ampliare il numero di famiglie che possono affrontare una riqualificazione edilizia: è una misura ideologica, di allargamento del consenso personale e di partito, di posizionamento politico. Lo confermano tutte le azioni correttive che si sono susseguite, caratterizzate da un continuo braccio di ferro tra realismo ed efficienza, contro ostinazione e superficialità.

Cioè i 5 stelle, che si dichiarano paladini della legalità, difendono (per questioni di bandierine elettorali) una norma che è la causa di frodi per decine di miliardi?

Come le banche sono tenute fare controlli approfonditi sulla legalità delle somme che vengono depositate sui loro conti (per non violare le leggi anti-riciclaggio) così è normale che debbano fare controlli se acquistano dei crediti.

Oppure un altro esempio: se vado al mercato e compro una moto chiaramente rubata, di provenienza ignota e col numero di telaio cancellato, non commetto anche io un reato?

Comunque anche guardando il merito della discussuione i 5 stelle non si smeniscono mai. “Il M5S aveva chiesto che nel decreto venisse tolta la responsabilità dell’ultimo titolare del credito da eventuali irregolarità o frodi.” in pratica, non solo vogliono continuare questo scempio di norma che ha fatto andare alle stelle tutti i prezzi anche per chi il bonus non lo può fare, ma pretendono anche che la cosa si svolga col minor numero di controlli possibili e con esonero dalle respondabilità di chi si fa garante del credito con lo stato, cioè questi blaternao della mafia negli appalti facendo i piccoli che guevara e poi avallano i contributi selvaggi a perdere,sono veramente il peggio del peggio. sono indegni. il populismo più becero e palese.

Solito teatrino da cui emergerà il solito risultato: assolutamente niente. Draghi, escludendo la possibilità di un appoggio esterno al governo dei 5stelle, ha legato loro le mani: chi di loro avrà il coraggio di far cadere il governo e di andare a elezioni anticipate, rischiando il proprio posto per via del numero ridotto dei futuri parlamentari, del limite dei 2 mandati e dei numeri dei 5stelle nei sondaggi? Ecco, appunto

