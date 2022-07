Gli spari sopra il Giappone Shinzo Abe è stato ferito gravemente a colpi d’arma da fuoco. Un attentatore ha colpito l’ex premier nipponico con due proiettili durante un evento elettorale nella regione di Nara, nella parte occidentale del Paese. «Non mostra segni vitali», ha detto un funzionario del centro di comando dei vigili del fuoco.

L’ex primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, è stato colpito da due proiettili durante un evento elettorale nella prefettura di Nara, nel Giappone occidentale. «Non mostra segni vitali», ha detto Seigo Yasuhara, un funzionario del centro di comando dei vigili del fuoco di Nara. Abe, 67 anni, stava pronunciando il suo discorso a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico in vista delle elezioni per la Camera alta di domenica, quando si è sentito il rumore degli spari. Subito dopo gli spari, Abe si è accasciato e perdeva sangue dal collo, secondo la ricostruzione di NHK, emittente pubblica giapponese. Ma per Kyodo News sarebbe stato colpito al petto.

La polizia ha arrestato Tetsuya Yamagami, 41 anni, residente nella città di Nara (da cui prende il nome la prefettura), con l’accusa di tentato omicidio alle 11:32 di venerdì mattina. Stando a un’immagine ripresa da alcuni media giapponesi, l’uomo che ha sparato aveva nascosto l’arma infilandola in quello che apparentemente sembra un obiettivo fotografico. L’attentatore è stato arrestato e portato via da quattro agenti, mentre a pochi metri di distanza uomini dello staff tentavano di rianimare l’ex premier.

Seigo Yasuhara, dei vigili del fuoco, dice che Abe è in arresto cardiopolmonare e che era stato portato da un’ambulanza su un elicottero di evacuazione medica. Ed è stato trasportato al Nara Medical University Hospital. Il suo appuntamento a Nara per la campagna elettorale era a supporto di Kei Sato, 43 anni, un attuale membro della Camera alta in corsa per la rielezione a Nara.

Tutte le campagne elettorali sono state temporaneamente sospese dopo la sparatoria, hanno detto funzionari giapponesi.

Abe è stato il primo ministro più longevo del Paese e ha servito due mandati, dal 2006 al 2007 e dal 2012 al 2020. Si era dimesso nel 2020 a causa di problemi di salute.

Fumio Kishida, l’attuale primo ministro, era in campagna elettorale nella prefettura di Yamagata e doveva tornare a Tokyo, per un incontro con i media. Ma il suo segretario capo di gabinetto, Hirokazu Matsuno, ha detto che nell’ufficio del primo ministro sono stati cambiati tutti i piani e adesso è stato istituito un centro di controllo delle crisi.

