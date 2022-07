Elon Musk ha rinunciato a comprare Twitter. Ha accusato la società di non aver rispettato gli accordi e di non aver fornito informazioni sul numero di account falsi.

In una lettera inviata venerdì alla SEC, la società che controlla la Borsa degli Stati Uniti, il miliardario Elon Musk ha annunciato di voler rinunciare all’acquisto del social network Twitter. Musk aveva avanzato un’offerta lo scorso aprile, ma non l’aveva ancora finalizzata.

Nella lettera alla SEC Musk ha accusato Twitter di non aver rispettato gli obblighi dell’accordo stipulato ad aprile e di non avergli voluto fornire le informazioni che aveva richiesto riguardanti la quantità di account falsi (spesso automatici) presenti sul social network. Twitter aveva stimato il numero di account falsi intorno al 5 per cento del totale, ma secondo Musk questo numero non sarebbe credibile e aveva perciò chiesto di accedere ai dati in possesso dell’azienda prima di completare l’acquisto.

Ma secondo diversi analisti internazionali, la polemica sugli account falsi sarebbe in realtà solo un pretesto di Musk per uscire dall’accordo senza dover pagare penali: secondo gli accordi presi con il consiglio di amministrazione dell’azienda, se Musk decidesse di ritirarsi dall’affare dovrebbe pagare una penale da un miliardo di dollari. Da tempo molti pensano infatti che Musk abbia cambiato idea sull’acquisto di Twitter, coperto per buona parte da una serie di prestiti di banche e investitori, e riterrebbe l’operazione non più sostenibile a causa della difficile situazione dei mercati finanziari mondiali.

In tanti lo avevamo capito già da un po’, almeno da quando ha iniziato a trascinare i piedi con la storia dei bot. Molto probabilmente era una boutade fin dall’inizio, almeno gli costerà qualche dindino, accordo extragiudiziale e Twitter incassa qualche milione, e lui continuerà a trollare mezzo mondo dal suo account.

Ha fatto una mossa speculativa sui mercati finanziari come fa spesso, ancor più grande del solito.

È uno speculatore spietato di quelli che non bada agli enormi danni che fa all’economia reale e alla comunità.

C’è ne sono tanti; rispetto alla media degli speculatori lui ha più mezzi, ama mettersi in mostra ed è molto abile a danzare sul confine della legalità. E come volevasi dimostrare… mera speculazione. Spero perda la causa e debba pagare. Che ha un po’ scocciato con sta mania di falsare il mercato a suon di annunci e smentite. Qualsiasi altra persona sarebbe probabilmente in galera per gesti del genere.

Ora. Col cambio di politica monetaria delle banche centrali Elon Musk si ritroverà ad operare in un mondo in cui non basta fare un video su Tik Tok per raccogliere miliardi di dollari sul mercato. Il disastro di Twitter appanna l’immagine di uno che materializzava miliardi con messaggi su Twitter. Vedremo se saprà adeguarsi alla nuova realtà o se diventerà un bollone sgonfiato.

