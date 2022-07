L’urgenza secondo Giuseppe Conte.Il leader del M5S ha detto che le richieste fatte a Mario Draghi per restare nel governo «non sono urgenze che richiedono una pronta risposta»

Mercoledì sera il leader del Movimento 5 Stelle (M5S), Giuseppe Conte, ha parlato per una ventina di minuti all’assemblea congiunta dei parlamentari del suo partito, per fare il punto sul colloquio che aveva avuto nelle ore precedenti con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Nel colloquio Conte aveva esposto a Draghi una serie di temi che il M5S vorrebbe venissero affrontati per restare nella maggioranza di governo. Davanti ai parlamentari del partito, Conte ha ribadito l’importanza e l’urgenza di quei temi, descritti anche in un documento reso pubblico dal M5S in cui vengono divisi in nove punti: i più importanti riguardano il Superbonus, la difesa del reddito di cittadinanza, la transizione ecologica e il salario minimo. Dopo averne passati in rassegna alcuni, Conte ha parlato in modo un po’ confuso dei tempi con cui dovrebbero essere realizzate le sue richieste a Draghi e al governo:L’incontro tra Conte e Draghi si era reso necessario dopo giorni di tensioni nella maggioranza intorno all’approvazione del “decreto aiuti”, su cui il M5S aveva chiesto diverse modifiche che non erano state accolte. Il governo aveva deciso di porre la questione di fiducia – che sarà votata oggi – e si temeva che questa decisione potesse spingere il M5S a uscire dal governo. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Il maestro della supercazzola raffinata.Urgenze che non lo erano.Si tratta delle classiche urgenze che però non sono così urgenti, ma comunque non sono non-urgenti. Chiaro no?

Secondo me sono geniali per creare casino e non far capire niente e troppo avanti per poter essere apprezzati dal popolo che gli ha mandati a cagare.

Prima il mandato zero, adesso le urgenze che non richiedono una pronta risposta. Qui non si parla più di semplice politica. Qui si tratta di rifondare la semantica presa per il culo al ITALIA TUTTA. E lo si fa con un piglio e un’originalità sciacalla tele che un SALVINI o una MELONI gli fanno un baffo a questi qui.

Già il primo risultato lo ha ottenuto: si parla di lui attivamente, e non solo come un pupazzo.

Le tecniche usate sono quelle note e già usate da altri: sparare e tirare la corda, dire tutto e il contrario di tutto.

Ci ha aggiunto i tocchi specialistici di Conte: il calcio al barattolo, ovvero rinviare per prendere tempo fino a che non accada l’ineluttabile. La bozza scappata, le immancabili varie bozze di documento che filtrano non si sa come al pubblico cosi per far discutere sul nulla ma per più tempo possibile.

Il tocco l’ho riconosciuto perché era la sua firma durante la gestione della pandemia: Ci voleva almeno un mese per definire le misure da prendere (che quindi avevano almeno due mesi di ritardo sulla realtà), e ogni santo giorno di quel mese trapelava la bozza di documento e partivano le storiacce mediatiche.

Ora “Le urgenze che abbiam posto non sono urgenze che richiedono una pronta risposta, noi dobbiamo rompere le palle a Draghi per i punti percentuali nei sondaggi”

Ah, belle le urgenze non urgenti…Magari qualcuno ancora si chiede come mai in 4 anni, pur essendo (stato, non più a forza di esodi) il primo partito in Parlamento i 5stelle non siano mai (mai) riusciti a imporre la propria linea politica (ammesso di averne mai avuta una, cosa di cui sono estremamente dubbioso). Sempre più la caricatura dell’avvocaticchio azzeccagarbugli, tipico rappresentante dell’incapacità e della profonda inadeguatezza di un certo tipo di classe dirigente della “magna grecia” (cit). Il senso è: non voglio una risposta stasera ma neanche a settembre. È strana come richiesta ma ha un senso, non esageriamo con le prese in giro adesso, anche perché il soggetto è criticabile anche su mille altre cose più oggettive, senza forzare la mano con le ridicolizzazioni. Ok, ma anche senza voler infierire, non è (era?) uno degli obiettivi del M5S farsi promotore di una politica chiara e diretta che eviti di parlare in “politichese”? E per quanto mi sforzi di cercare un senso in ciò che ha detto Conte, non riesco a leggere altro che parole che non dicono nulla. Ci sono o non ci sono urgenze? Se si, quali, in che modo ed entro quando andrebbero affrontate? Dobbiamo davvero rassegnarci ad andare dietro a questi dilettanti allo sbaraglio?

Ma scusate davvero dobbiamo farci prendere per il CULO le chiacciere sensa senso e le promesse di certa gente in modo letterale? Il senso del CONTE o CETO LA QUALUNQUE fra le righe è chiaro: devo mostrarmi contrario al governo per non deludere troppo il mio elettorato, però alla prova dei fatti devo sostenere questo governo, per qualche motivo, non posso permettermi di farlo cadere. È la stessa linea di Salvini.

Un avvocato che usa l’italiano in modo approssimativo, non immagino cosa possa dire in un tribunale. Ogni volta che quest‘uomo parla è sempre in grado di non dire mai niente. È stupefacente

“Ovviamente, i temi, le urgenze che abbiam posto non sono urgenze che richiedono una pronta risposta. A noi non serve una pronta risposta, occorre però una risposta in tempi ragionevoli, quindi nessuno può pensare che ci sia un rinvio a dopo l’estate.“

Sintesi perfetta dell’essenza del M5S! Quand’è che il PD si deciderà a mollare questo “punto di riferimento per tutte le forze progressite” col suo seguito di scappati di casa? Sono in continuo calo nei sondaggi, alle prossime elezioni saranno asfaltati, cosa ce li teniamo a fare?! In un mondo sempre più complesso e fluido il porre condicio sine qua non è molto probabilmente anacronistico.

Tempo fa, una volta tanto in anticipo sui tempi, mi sono detto che ogni volta ci fosse stato di mezzo un M5S io avrei detto : No, non ci sto (come mi sono ridotto). Il mio voto al PD erano tra le scelte in oggetto. Che semplicemente da tempo ho detto e fatto vadano a farsi …friggere o meglio a cagare.

