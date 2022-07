Il personaggio è sempre Stato piuttosto sgradevole e presuntuoso e temo abbia ancora influenza sul PD. Un assist a Ranucci è Report per allestire trasmissioni aggressive(a prescindere) che sarebbero seguitissime purché mantenessero lo stesso stile adottato, per esempio, nei confronti di Renzi

Piano piano , la verità ha un passo lento ma arriva!

Questo è un post del grande e compianto Mario Corbino che merita attenzione:

L’ incredibile infamia di un’ orrenda classe politica!

C’è una dichiarazione di ieri di Massimo D’ Alema per la quale meriterebbe l’ ergastolo! Eccola riportata in versione mafiosa, assolutamente originale:”La mia esistenza è e sarà sempre per Renzi, un problema.Finchè mi sarà dato di esistere, non potrà mai stare tranquillo!”

Questo è uno di quei rari casi in cui le parole vengono usate come arma impropria, per offendere non solo il fisico di una persona, ma l’ anima.

Sono felice che quello spregevole individuo le abbia pronunciate e sottoscritte con una pubblica dichiarazione. Conferma che l’ aggressione a Renzi, è conseguenza di un astio personale e non della valutazione delle sue iniziative di governo o segretario del PD e perché nel farlo, ha dipinto un quadro, con l’ accuratezza di un impressionista, quando anche le ombre più piccole,acquistano un grande significato!

Si parlava del libro di Matteo Renzi che oggi sarà protagonista di un lancio spettacolare! Lo troveremo ovunque ,dal postino,per chi lo ha ordinato alle librerie delle Stazioni ferroviarie,frequentate da chi arriva troppo presto all’ appuntamento con il treno.

Del libro, non ne parlo ancora , ancora non l’ ho letto! Ma si tratta di un lavoro serio,condotto da un leader che ci mette molto del suo in ogni cosa,a differenza dei libri firmati da quel losco individuo di cui sopra, scritti da altri, a cominciare da Cuperlo.

Dimenticando la bellezza della politica, il suo coinvolgimento, se praticata con onestà di intenti, con una dichiarazione di guerra, quel politico di accatto, ha infiammato gli animi, dando prova della sua infamia.

Di quelle sette parole, ne porterò memoria per quanto esista.

Sembrano uscite dalla bocca di Riina o Provenzano, pronunciate con un’ estrema espressione di odio .

Non ci sono enormi differenze tra i grandi capimafia del passato e Massimo D’ Alema. Perciò, se fossi un magistrato dotato di poteri, condannerei all’ ergastolo quel miserabile politico!

Oggi i giornali, grazie all’ anticipazione del libro, svelano l’ arcano del fallimento del ” Patto del Nazareno”.

In tanti giá conoscevano il motivo : era quello della scelta del Capo

dello Stato. I due politici, che insieme si organizzavano, di accordi ne avevano già fatti!

Soprattutto per interessi personali e la barca del conflitto si è sempre arenata sulla sabbia del bagnasciuga politico.I due si sentivano apparentemente odiandosi ma sotto sotto, collegati dalle manovre più losche , sono riapparsi oggi uniti come prima.Grazie al libro di Renzi, Berlusconi e D’ Alema, entrambi arricchiti con ignote formule di finanziamenti, più o meno esentasse, che hanno fatto anche del piccolo Capo comunista, una danaroso rappresentante della finanza.Qualche giornale rivela che il candidato, bocciato da Renzi , fosse Giuliano Amato, gradito a Berlusconi. Ma forse non è tutta la verità!

Nel disegno di D’ Alema la verità è questa: avanti Amato , piuttosto facile da fare cadere prima del traguardo, poi avanti lui , proprio D’ Alema, che con un piano quasi perfetto,grazie a Berlusconi,sarebbe diventato il Capo dello Stato!

Di quella nomina ci saremmo vergognati tutti. Gli italiani meritano qualcosa di meglio!

Ma Renzi è giovane non stupido, mangia la foglia e in un battibaleno, porta alla nomina Mattarella, quel Presidente che tutti hanno apprezzato per la sua statura .

E così, grazie a Matteo, abbiamo scansato la orribile presenza di un Presidente perfino capace di lanciare anatemi infami, come quello pronunciato ieri da quel personaggio che alla luce dei fatti, meriterebbe l’ ergastolo!

E mò che fanno? Ci riprovano???