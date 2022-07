Una volta ogni tanto anche Cacciari afferma una cosa ragionevole.E il partito dei garantiti. E quelli si sa.. non crescono

• Una volta ogni tanto anche Cacciari afferma una cosa ragionevole.

• Io non ho più votato il PD dopo che la sua élite si è scagliata violentemente contro il Referendum del 4 dicembre del ’16

• che avrebbe dato finalmente all’Italia, alle Istituzioni della Repubblica ed al suo funzionamento, un assetto razionale e funzionale

• non lo voterò mai più, neanche sotto tortura se rimarrà con cotanti personaggi!

• Che non sono affatto diversi, nella loro esplicita volontà di <affermare di voler cambiare tutto per non cambiare nulla>, dai loro apparenti competitor di destra

E’ sempre valido il detto che anche un orologio rotto segna l’ora giusta due volte al giorno . Il Pd è il partito “dell’accozzaglia” . Anche per me dopo il fuoco amico nel referendum sono come morti .

Aggiungo sono stati la rovina di questo paese. Sempre in ritardo su tutto. Sconfitti dalla storia solo in questo paese vorrebbero date lezioni di democrazia ed europeismo. Sono divenuti servi dei americani dopo essersi abbuffati di rubli riciclati via Vaticano. Al potere dal 94 senza mai vincere una elezione grazie solo a manovre di palazzo ed al solito traditore di turno.

