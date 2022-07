IL MANTRA ITALICO! Procrastinare per lasciare la patata bollente a chi verrà dopo. La strategia politica del fregarsene.

Il Rapporto Istat dice che 1 italiano su 4 ha più di 65 anni; tra 20 anni sarà 1 su 3.

Non so fino a che punto la classe politica sia consapevole delle conseguenze sul sistema pensionistico.

Poco, a giudicare quanti già chiedono di spendere miliardi, nella prossima Legge di Bilancio, per anticipare l’età pensionabile.

Quindi, … invece di chiedersi il perché siamo in questa situazione e fare di tutto per invertire la tendenza, guardiamo solo i numeri per accusare tutti, tranne coloro che hanno ridotto l’Italia un paese da cui emigrare. Di nuovo. Da almeno 10 anni se ne vanno quasi tutti all’estero. E tra i responsabili ci siete anche voi noi e la vostra classe politica che con il vostro voto le avete dato il mandato di governare sogetti inetti travestiti da statisti! Ed i commenti degli adepti che dimostrano di non aver capito nulla e contestano i post dai buonsenso, fanno rabbrividire.

Il problema è chiaro da decenni oramai ma le soluzioni continuano a non palesarsi: è fondamentale garantire il lavoro (non in nero e stipendio equo), per giungere ad un tasso di disoccupazione quanto più possibile prossimo allo zero percento.

A ben vedere il problema nasce quando viene creato il sistema pensionistico a ripartizione. Bisognava fare a contribuzione cosi ognuno incassava quanto contribuito. Ma a ben vedere da dove arriva comunque la contribuzione a qualsivoglia sistema pensionistico? ma se tu contribuisci per 100 ricevi 100, se non contribuisci per niente perché evadi alla fine ricevi 0 (come con le assicurazioni private, se vuoi puoi farle e pagare per avere più soldi alla fine, oppure non farle, tenerti i tuoi soldi e arrivare in fondo con dei soldi in più da gestire) e invece per la mia generazione che si faceva a metà con lo stato con lo stipendio chi lo aveva inventato ? Sempre i fenomeni politici per portarci alla distruzione ..e ora ?il sistema pensionistico è da rivedere, Rdc è da rivedere, il salario minimo da fare….È tutto da rifare!!!!! serve riformare tutto.Con riforme serie,se serve copiarle la dove,hanno riformato positivamente.Poi. Non credo che andremmo peggio se si andasse in pensione a 62 anni e si facesse entrare nel mondo del lavoro i giovani, che potrebbero farsi una vita. Continuiamo ad innalzare l’età pensionabile fino a 80 anni, e teniamo fuori i giovani. Il sistema pensionistico è sempre andato bene finché c’era il ricambio generazionale intorno alla sessantina, poi da quando gli scienziati hanno iniziato a spostare sempre più avanti l’età pensionabile, e bloccando di fatto l’accesso dei giovani, è scoppiato tutto.

Se anziché investire su quote100 e simili (per avere voti e gratificazioni immediate), si investisse sulle politiche demografiche e di natalità, la tendenza catastrofica che ci aspetta (Paese anagraficamente anziano, spesa sanitaria insostenibile e costi delle pensioni fuori controllo) si potrebbe non dico invertire, ma almeno mitigare.Senza vere riforme siamo fritti.

Più anticipano l’ età pensionabile più aumenta il lavoro in nero ! Smettiamola di mandare in pensione gente che prima ancora di essere pensionato ha già un lavoro per dopo….! OK E VERO.E che gliene frega all’Italico…debito, debito, debito…tanto paga pantalone che siamo sempre noi lavoratori regolari e pensionati che sono sempre meno, e per sostenere il barracone, che succede? ma amici e semplice si aumentano le tasse.Poi ci si lamentiamo che il netto in busta paga o cedolino non ci permette d’arrivare a fine mese, e chi puo va a lavorare in nero per arrotondare e raggiungere la fine del mese in tranquillita.MA E SEMPRE UN CANE CHE SI MORDE LA CODA.SIAMO NELLA MERDA. AUGURI PENSIONATI E LAVORATORI REGOLARI.

IL MANTRA ITALICO! Procrastinare per lasciare la patata bollente a chi verrà dopo. La strategia politica del fregarsene.

