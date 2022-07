ROSATO. Analisi perfetta poi la demagogia politica è farina dei cinque e di chi li a votati a già dimenticavo stelle…

Caro senatore del M5s che ti chiedi se il nostro unico contributo in Parlamento è quello di attaccarvi… ti tranquillizzo, no!

Abbiamo cose più importanti. Siamo stati decisivi per evitare che il Papeete di Salvini avesse successo, e nel 2021 direi che il nostro contributo per sostituire Conte con il presidente Draghi lo abbiamo dato.

Il Family Act è stato pensato e presentato alla Leopolda 2019 e ora è legge, mentre sulla nostra battaglia per sbloccare i cantieri ridevano in tanti e adesso tutti fanno a gara per utilizzare quelle norme sull’opera che gli sta a cuore.

Abbiamo contribuito a smontare la riforma della giustizia di Bonafede, e il Tap che dovevate bloccare in qualche settimana, ma per fortuna funziona e porta il gas. L’elenco è ancora lungo.

Se comunque avessimo utilizzato le nostre energie per attaccare il M5s potremmo dirci soddisfatti a metà: siete entrati in 338 parlamentari nel 2018 e oggi siete rimasti 167. Un bel risultato per un partitino del 2% a cui, voi sì, dedicate tante attenzioni.

La verità è che siamo poco interessati a voi, molto più preoccupati dell’Italia e attenti alle tante cose che ancora dobbiamo fare invece che a quelle che abbiamo fatto.

PS. ALTRO ARGOMENTO CHE MI STA SUL GOZZO E VOI SETTA M5S &C FATE GLI GNORRI PER NON ESPORVI E PRENDERE QUALCHE VOTO DAI XENOFOBI. Gli extracomunitari che vivono e lavorano nel nostro Paese ,pagano regolarmente i contributi e contribuiscono alle erogazioni delle nostre pensioni. Lo dice ad alta voce Ettore Rosato, Presidente di IV.

La frase ormai abusata: ” Vengono qui a rubarci il lavoro”!

È inesatta e quando la sentirete ribellatevi: Vengono a pagarci le pensioni.

Nel 2019 il ,10,8% di contributi versati è da attribuire a loro e su 300 miliardi di pensioni erogate, solo 1,2 è di loro. Non ci stupiamo, adesso sono loro… ma i meridionali una volta erano visti con gli stessi occhi con cui guardiamo oggi i neri.

Eppure il saldo è positivo, oltre 9 miliardi.

I migranti sono il nostro futuro… cominciamo a guardarli con rispetto!

Le nostre tasse e quelle dei extecomunitari regolari,vanno sul reddito di cittadinanza e servono alla ristrutturazione delle case dei ricchi a zero spese per loro.questo è il movimento cinque stelle. Vogliamo che i soldi vengono impiegati nella produttività. Percio cara setta M5S! Sarebbe bellissimo se al posto della bocca…..qualche volta aprissimo la mente. Pensare prima di agire e di sputare sentenze! La vostra rabbia che avete sui migranti che lavorano, giratela sui vostri politici che non sono stati e non sanno ceare posti di lavoro, sia per gli italiani che per questi poveretti che stanno in mezzo ad una strada a delinquere. Chi si è era già sistemato con un clik, dovrebbe comprendere chi non ha nulla. Gisto politici del CLIK molto arroganti ma ignoranti e incompetenti. Ne riparliamo nel 2023 quando sarete a casa disoccupati,ok in qusti 5 anni se siete stati furbi (che dubito) avrete messo da parte un bel gruzoletto. Ma a fare i GAGA hai quali siete abituati a fare, il gruzoletto evapora, e la vedo dura tornare a lavorare, e se lo trovate visto la fama che vi siete fatti. AUGURI RAGAZZI

ROSATO. Analisi perfetta poi la demagogia politica è farina dei cinque e di chi li a votati a già dimenticavo stelle… ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo