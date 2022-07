Se non c’è Renzi e ITALIA VIVA, che è stato quello che ha fatto i fatti, di cosa parliamo???

Dai che ci siamo! Da quando abbiamo lanciato questa pagina abbiamo sempre auspicato che i tanti leader della scena politica liberal-democratica italiana (una scena fatta non solo di partiti, ma anche di tanti movimenti e associazioni culturali) potessero un giorno lanciare il cuore oltre l’ostacolo per cominciare un percorso nuovo, inclusivo, aggregante. Salutiamo quindi con favore la nascita del Comitato dei liberali democratici repubblicani europei, perché sembra davvero andare verso questa direzione.

Non mancheremo con grande umiltà di partecipare a questo percorso dando il nostro piccolo contributo, con l’auspicio che si riesca a dare vita a un grande movimento liberal-democratico unitario.

Non si faccia però l’errore di costruire un altro taxi su cui ogni micro-movimento possa salire per soddisfare i propri interessi privati. E non si apra a chiunque: chi non appartiene alle culture politiche fondanti di questa area può andare a cercare fortuna altrove.