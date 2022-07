Carlo Calenda Come dichiarò ieri sul Corriere l’area centrista ha due leader identificati dai rispettivi partiti. Io e Emma Bonino.E qualcuno a dissentito. E allora l’egocentrismo di Calenda si ribella cianciando: “Un centro che è un fritto misto non ha senso. Renzi? Deciderà a gennaio”

“Questa discussione sul centro non appassiona nessuno e non serve all’Italia. Peraltro un centro che è un fritto misto non ha senso. Il vero problema del nostro Paese è che non si riesce a fare nulla, dal termovalorizzatore alla manutenzione della rete idrica all’implementazione dei provvedimenti. Quindi quello che serve è una cultura intrisa di capacità amministrativa con un’ispirazione liberal-democratica che chiuda questa stagione del bipopulismo. E questo è il nostro progetto”.

Lo ha detto, intervistato dal Corriere della Sera, il leader di Azione Carlo Calenda.

Renzi? “Ha detto che lui deciderà a gennaio, benissimo, ma noi a gennaio saremo già un pezzo avanti: avremo lanciato quest’area liberal-democratica – afferma Calenda. Immagino che lui a quel punto si rivolgerà o alla sinistra o alla destra. Si vuole tenere le mani libere per un altro po’, però faccia attenzione a non ritrovarsi con le mani vuote”.

Infine, su Toti dice: “Toti è un bravo amministratore, Bucci è un bravo amministratore, sono persone che non hanno niente a che fare con la destra di Fratelli d’Italia o con la Lega caciarona di Salvini. Per questo ho detto a Toti: concentrati sulla tua capacità di essere un bravo amministratore invece di stare lì a cianciare con Mastella e Di Maio. Quel centro non interessa a nessuno, non interessa agli italiani, non interessa a noi. È un altro progetto rispetto al nostro. Noi stiamo lanciando un’area liberal riformista che ha due leader eletti nei congressi dei rispettivi partiti, il sottoscritto e Bonino. Non abbiamo bisogno di federatori costruiti in provetta. Dopodiché, porte aperte a tutti purché rispettino questo principio: niente politica dei due forni. Il 24 settembre ci sarà una grande convention in cui presenteremo il programma per l’Italia con Cottarelli e tante altre personalità. Chi è interessato a questo progetto bene, chi non vuole esserci, amen, senza rancori”.

iINSOMMA. Ha deciso che lui è il centro, ma dell’universo. Ha piantata la bandierina e ne è diventato di diritto il proprietario, quindi niente contestazione. Le cariche di responsabilità che gli ha dato Renzi quando era presidente, l’hanno danneggiato mentalmente sembra un Conte pompato. Ridicolo come l’altro (Conte) e davvero da ….. evitare brutta gente. Ma chi l’avrebbe mai conosciuto se Renzi non l’avesse nominato Ministro! Ed è proprio questo che il “so tutto io” non accetta! Classica sindrome del beneficiato!!! ….dopo il 19% di voti ottenuto a Roma,peraltro con IV che ha ottenuto 2 Consiglieri Comunali,si è ubriacato.di onnipotenza.Senza contare che la Bonino, per essere eletta, ha cambiato tante volte bandiera politica,che è difficile ricordarsele tutte.Adesso.e’ la volta di Azione.

Ed. Ecco il Clenda autoproclamatosi capo indiscusso di tutte le nuove forze “centrali” che, bontà sua, da qualche possibilità anche alla Bonino. Povero illuso! Se mai il centro unito o diviso di riffe o di raffe dovesse raggiungere, come io mi auguro, il 30% Il leader sarebbe Mario Draghi per cui non ha nessun senso parlare di leader dei partiti che compongono il centro se mai di comprimari come i cavalieri della tavola rotonda di re Artù. E sara lui a segliere i suoi stretti colabboratori, e non so se il Calenda ci sara.Un politico troppo egocentrico fallito prima di nascere. Il tempo è galantuomo. Meglio starci alla larga.

Carlo Calenda Come dichiarò ieri sul Corriere l’area centrista ha due leader identificati dai rispettivi partiti. Io e Emma Bonino ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo