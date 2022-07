E perché non facciamo la stessa cosa..? La siccità sarà nostra compagna da ora in poi.Ma l’Italia è il paese del NO a prescindere

MA VOI LO SAPETE CHI LO VOLEVA FARE QUESTO MATTEO RENZI E SALVINI E CONTE LO ANNO BLOCCATO.Ah, noooo, gli arabi sono amici di Renzi e noi per dispetto non lo facciamo, non vorremo mica imparare qualcosa da chi è amico di Renzi, piuttosto ci rinsecchiamo!!

Rammento di un giovane presidente del consiglio, toscano, intelligente, lungimirante. Aveva progetti meravigliosi per il paese.

Lo hanno ostacolato per paura!

Perché tutto deve restare come è. E vennero quattro scellerati, votati da scellerati più pericolosi che ci hanno portato indietro di vent’anni. Renzi aveva creato Italia Sicura con a capo l’architetto Renzo Piano per sistemare il dissesto idrogeologico e quello idrico e l’edilizia scolastica. Nel 2018 il primo atto del governo 5Stelle e Lega guerra quello di smantellarlo.

Ma l’Italia è il paese del NO a prescindere……sono decenni,ormai,che tutte le volte (rare) non appena arriva l’uomo del cambiamento o di destra o di sinistra,il colore non è importante,viene subito osteggiato e vessato dalle ‘forze oscure del NO a prescindere ‘…….(vedi Tap,Tav, nucleare e sarebbe troppo il ragionare……,bisognerebbe prendersela con coloro che hanno votato questi trogloditi!!! per quanto mi riguarda io non ho mai smesso anche di provare,nel mio piccolo, a fare riflettere chi da anni va a votare per protesta contro questo fantomatico establishment,i risultati sono pessimi,non vogliono sentire,non vogliono capire (ammesso ne abbiano le facoltà)e il risultato qual’e’!?…..un paese che da i soldi a chi non lavora, questo è il messaggio che passa a livello planetario…. è il colmo,anche in questo preciso momento storico(guerra, siccità, pandemia e chi più ne ha più ne metta) l’importante è il RDC e mi raccomando! L’inceneritore ahhhh,da sempre noi si paga la spazzatura sempre di più e chi ce la porta via si fa d’oro due volte,col servizio di asportazione e con la produzione di energia a basso costo…. Quando dico che il paese e’ malato dalla testa ,mi riferisco al mondo politico corrotto ,con partiti più concentrati a vincere le prossime elezioni ,invece di cercar di risolvere i veri problemi del paese.Soliti illusionisti del popolo i quali mettono il popolo in condizioni di odiare coloro che hanno visuali progressiste e ammodernamento del paese.A questi Pusillanime e mangiapane alle spalle del popolo,il progresso non glie ne può fregare di meno,per loro il paese più e’ arretrato e più ci guadagnano con richieste di danaro esose per poi metterseke in tasca senza usarli per necessità dei cittadini .Tutti pensano che la mafia sia solo quella che traffica armi ,droga ,appalti ,prostituzione ed altro,la vera mafia ,quelle che distrugge il paese e’ quella politica e cari cittadini la colpa e’ solo nostra.Quando assistiamo alla demonizzazione di politici innovativi ,facendogli bocciare tutte le riforme utili al paese e scagliandogli tutta la magistratura addosso sia a lui stesso che ai familiari ,per umiliarlo e costringerlo in un angolo,non ci perde solo lui ,ma tutto il paese ,perché invece di sostenerlo,date voce a politici cialtroni ,sanguisughe e conservatori a tal punto di mandare il paese in malora pur di proteggere il potere ,la poltrona e le mafie di appartenenza ,le quali si sono spese per farli eleggere .Non lamentatevi con loro,loro sono a suo agio,lamentatevi con voi stessi per averceli mandati e probabilmente sarete orientati a commettere lo stesso errore,quindi per questo paese vedo notte fonda ,fino a quando non si sveglia dalla droga di questi cialtroni seriali. Tanto è stata una guerra persa, ma il No a prescindere non vince sempre il vento e girato e la gente sembra essersi svegliata.

E perché non facciamo la stessa cosa..? La siccità sarà nostra compagna da ora in poi.

