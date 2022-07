M5s non esce dal governo, esce dall’Aula.Il ministro Patuanelli: “Abbiamo posto dei temi centrali per il Paese a cui Draghi deve rispondere. Francamente non credo che questo si possa definire un Papeete”

La vicenda non è come la racconta Pattuanelli & company.

Il gruppone capeggiato da Conte non ha ” posto dei temi centrali per il Paese a cui Draghi deve rispondere”.Non ha “posto” nulla ! Perfettamente conformi al loro classico stile, ha preteso l’approvazione senza se e senza ma di quei nove deliranti punti, costi quello che costi. E lo pretende sbattendo quei fogli sul tavolo al Presidente del Consiglio!!! Pretendendo che il Capo dell’Esecutivo gli faccia da tamburino Magari imponendo quella “roba” loro con voto di fiducia a tutti. Neanche hanno provato ad accettare il fatto che cose simili si propongono in Parlamento e si sottopongono al voto del Parlamento, magari con una mozione vincolante per il Governo.

Non sono sicuro che i residui stellati abbiano contezza della loro situazione. Che si rendano conto di essere molto meno di una residua minoranza senza futuro e senza prospettive.

I soliti arroganti e pretenziosi che, incuranti della loro minorità e marginalità nel parlamento oltre che della loro inesistenza del paese, come le ultime votazioni reali testimoniano, barano o pensano, si illudono di poter ancora barare, immersi come sono nel loro mondo fumettistico dove, a prescindere da tutto e dalla realtà, ancora ” comandano” per diritto divino.

Sempre ammesso e non concesso che abbiano mai “comandato” alcunché.

Quello che vogliono i 5S è lo scostamento di bilancio per poter avere molti miliardi da spendere e da “vendere” in campagna elettorale. Ovvero fare tanti altri debiti. Proprio una grande strategia per il futuro del Paese!

ORA. Ciò su cui Draghi deve riflettere è se vale la pena gravare il bilancio dello stato di 30/40 mld di debito (tanto è pressappoco ciò che occorre per soddisfare la bulimia assistenzialistica dei 5stelle dalle inequivocabili radici elettoralistiche) e magari provocare una rincorsa di tutti i partiti della cd. maggioranza verso la madre di tutti i populismi chiamata scostamento di bilancio, per ottenere in cambio la prosecuzione per pochi mesi di una attività di governo sempre più aggrovigliata e in preda alle convulsioni; senza sottovalutare il logoramento della stessa immagine del premier che ne deriverebbe sul piano interno e internazionale, privando il paese di una preziosa risorsa di riserva per il futuro.Sarebbe già il quarto scostamento di bilancio richiesto dai 5s che ci sarebbe stato se non ci fosse stato Draghi; prima o poi qualcuno dovrà dargli atto che, senza di lui, l’Italia sarebbe precipitata in una spirale inarrestabile di crescita della spesa pubblica.

M5s non esce dal governo, esce dall’Aula ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo