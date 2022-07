Draghi drammatizza la crisi: “Ora i 5s facciano chiarezza”

“Presidente – si sfoga #Draghi con #Mattarella – qui bisogna fare chiarezza”. O dentro o fuori, basta giochetti. D’accordo, la mossa del #M5s di uscire dalla Camera è solo teatro, ma giovedì quando toccherà al Senato? Il regolamento di Palazzo Madama non consente di separare la fiducia dal provvedimento del dl aiuti. Se #Conte ridarà l’ordine di abbandonare l’Aula, stavolta non si potrà far finta di nulla. Se anche il decreto aiuti passasse, si certificherebbe in modo formale la nascita di una maggioranza diversa. Democristianamente, Sergio Mattarella invita a prendere tempo: “Da oggi a giovedì passano tre lunghissimi giorni”, spiega a Draghi, un lasso di tempo in cui può succedere tutto.

Come fanno i 5S a fare chiarezza? No sanno nemmeno dove sono, chi sono e cosa stanno facendo, e nonostante questo fanno parte del governo già dal 2018. Inspiegabile…Se pensiamo che nel guazzabuglio del governo è il solo che lavora e lo fa GRATIS ha ben d’essere fuori dalla grazia di Dio.Ma l’esito di questa farsa è quasi scontato: alla fine, dopo una verifica o qualcosa di simile, i 5Stelle rientreranno e Draghi resterà fino a fine legislature. Tutto qui.

ORA.Indipendentemente dai grillini , di cui ho sempre pensato , e penso tuttora , il peggio possibile , spicca ancora una volta la natura dell’ affarista a parole non di fatto il CONTE .

Natura che ben colse il grandissimo Cossiga . Finche’ gli hanno fatto comodo , gli ha lisciato il pelo . Una volta che un bibitaro , avente la stessa natura dell’ affarista , si e’ posto a capo degli scissionisti , l’ affarista ha sentito l’ odore del sangue ed ha azzannato chi e’ piu’ debole .

E’ quello in cui riesce meglio nella vita , e che piu’ gli piace . Tanto con il PD e questo ” centrodestra ” , ormai fotocopia del PD , puo’ dormire tranquillo . E presentare all’ Italia ed al mondo , insieme al mite e cattolicissimo bi-eletto , l’ immagine vibrante di un paese vivo.

Mentre e’ solo un morto che cammina .

“Se questa è una democrazia ” ! Ci vuole coraggio a definirla ” governo del popolo “, che il popolo è sovrano, che noi cittadini non siamo sudditi ! Chi crede ancora a queste favolette infantili ? I politici dovrebbero vergognarsi, però furbissimi sono ; con il pretesto che ci mandano a votare, pensano d’aver risolto il problema. Lo storico Barbero ha chiarito la cosa in maniera sublime : quando il popolo non ne può più, allora scende furioso e minaccioso contro tiranni ed oligarchi, e s’ inventa la demo-crazia( ateniese ). Noi invece, nell’ italietta spaghettara, siamo stati condannati alla ” VERBOCRAZIA “…del Kaiser ! Del M5S ne hanno piene le scatole tutti mi meraviglia solo che Draghi li abbia sopportati per così tanto tempo.

Insisto nel chiedere: se Draghi se ne va chi ci mettiamo Toninelli? Ricordo che Draghi è stato meso li perché eravamo nella m…a, e TUTTI erano d’accordo meno la Meloni. Poi sono andati TUTTI da Mattarella si sono genuflessi e gli hanno chiesto di restare. E’ cambiato qualcosa? Non mi pare, anzi no: Conte e Casalino si sono messi a fare gli statisti … ma andate a casa che è meglio. Questi signori, messi li a governarci con un clik senza nessuna democrazia, non fanno altro che litigare per la poltrona . Al massimo cercano di svendere quel poco che resta di Italia. Pura vergogna e tradimento verso gli italiani. Perciò chiedere di ‘fare chiarezza’ ai sigg.ri pentastellati è come augurarsi una donazione di sangue da parte di Dracula ! Mission impossible mrs. Draghi !

