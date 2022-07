Faraone: “Draghi vada avanti senza farsi condizionare dai colpi di testa del M5S”

«Draghi vada avanti senza farsi condizionare dai colpi di testa dei 5 Stelle. Faremo un polo di centro in vista delle Politiche del 2023, anche se il cantiere non è ancora nato». Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva al Senato, è convinto che un governo Draghi possa continuare anche senza i 5 Stelle.

Faraone, la temperatura politica è rovente. Il governo traballa?

«Il governo Draghi sta mostrando forza e autorevolezza. C’è chi per interesse di parte punta a farlo traballare, indebolendo il Paese. Bisogna arrivare a fine legislatura. Se i 5S non votano la fiducia a Draghi ne rispondono agli italiani, ma il premier si faccia condizionare il meno possibile dai colpi di testa dei 5S, sempre pronti ai penultimatum. Mi tocca citare pure Di Battista: anche oggi la crisi la fanno domani».

Un Draghi bis è possibile?

«Se si precipita in una crisi, decide il presidente Mattarella. Questo è un governo di unità nazionale nato per affrontare l’emergenza della pandemia e poi della guerra. Se i 5Stelle se ne vanno, ce ne faremo una ragione e andremo avanti».

Voi renziani siete sempre più lontani dal Pd?

«Il Pd ha commesso in questi anni enormi errori e noi renziani abbiamo spesso raddrizzato la rotta. Dopo il Conte 1, sarebbe diventato premier Matteo Salvini se avessimo seguito le indicazioni dell’allora segretario dem Nicola Zingaretti di andare a votare subito. Dopo il Conte 2, con Conte punto di riferimento dei progressisti, ci preparavamo per le urne in piena emergenza pandemica ed economica, se non avessimo lavorato per avere Mario Draghi a Palazzo Chigi».

Voi renziani siete ormai parte del cantiere centrista con Giovanni Toti, Marco Bucci, e Carlo Calenda?

«Purtroppo questo cantiere non è ancora partito, mi auguro sia avviato presto. C’è bisogno di un soggetto politico riformista, che dia continuità all’esperienza di governo nei contenuti, al di là delle scelte personali che farà Draghi».

CONCORDO: Scrivi Conte e ti ritrovi Letta e Speranza, ma con questi qui dove vuoi andare.. Quanta ignoranza regna in questo paese. Non sanno cosa li aspetta se il governo cadesse. Giusto Faraone, i grillini , ormai rimasti in pochi, cercano solo visibilità e ne inventano una al giorno. Draghi saprà come comportarsi con questi incompetenti!

Le elezioni sono prossime, perché fare tutta sta bagarre, invece di fare seriamente programmi a lunga scadenza. Perché poi se si vince bisogna governare per 5 anni. Conte purtroppo non sopporta di essere stato spodestato dal trono, neanche lui è stato mai eletto, anzi non lo conosceva nessuno preso dalla strada e messo li a fare il puparo. Se qualcosa ha imparato glielo ha insegnato Di Maio. Ed il banditore casalino ha fatto il resto. Se avesse fatto bene nessuno lo avrebbe cacciato, non parlava con nessuno, i governatori chiedevano un colloquio , non rispondeva. Persino Salvini si lamentava.che non c’era collaborazione. Solo tutte le sere DPCM. Perciò state buoni, che senza Draghi la catastrofe e vicina. Ieri non hanno votato a favore degli aiuti. Non hanno fatto che disastri. Se si paga il petrolio cosi caro la colpa è dei grillini e PD. Di cosa vogliamo parlare. La lista sarebbe infinita.Nn c’è governo migliore, di Draghi. Spero che non salgano al potere gente malata, gente esaltata gente di dx e o di estrema sinistra. Confido nella parte sana del paese.COMUNQUE. I grillini laqualunque non si scolleranno mai la sedia dalla faccia finché la legislatura raggiungerà la scadenza naturale, quindi ….. il governo continua.MA ATTENDIAMO CON PAZIENZA. Ancora un po’ e poi ci penseranno gli italiani a sfanculare questo movimento di pulciari guidato da un comico fallito e da un azzeccagarbugli dei nostri tempi.

