“Insopportabile la pagliacciata dei Cinque Stelle. Draghi ha un punto di forza straordinario e unico: la sua reputazione. Non la perda per inseguire chi, come Conte, assomiglia sempre più a un clown che non fa ridere. Se i grillini vogliono restare, bene. Se se ne vogliono andare, è meglio un Draghi Bis politico o un Draghi Bis tecnico che per i prossimi dieci mesi sistemi PNRR, legge di bilancio e politica estera, in attesa che si concluda la guerra.

Se questa soluzione non è percorribile, meglio andare subito al voto: meglio le elezioni dei ricattucci grillini”.

SPERO CHE SIATE ASSOLUTAMENTE D’ACCORDO! Conte é un narciso e ama far parlare di sé tutti i giorni. L’indifferenza é il modo per renderlo innocuo. Se vogliono andare a casa,diamoli una mano,mandiamoli a casa, mo lo facciamo prima che maturino il vitalizio! Draghi ha lavorato e fatto,tutto a gratis per amore e il bene del ITALIA,ha fatto già tanto per il Belpaese e non può perdersi dietro gentaglia che cura, e male, solo i propri interessi. Mandiamoli a lavorare, mo inizia la raccolta dei pomodori, capiranno che vuol dire guadagnarsi la pagnotta, sti quattro rinnegati. Ma non basta i pomodori, se si va a votare serve un voto responsabile di testa cioe Italia Viva. Daccordo.VANNO ANNIENTATI CON IL VOTO. GRULLI SOVRANISTI FASCISTI. Gente e l’ultima occasione per salvare l’ITALIA. Se non sara ora, sara nel 2023. IO SPERO CHE DOPO IL DISASTRO CREATO DA QUESTA GENTE L’ELETTORE ITALIANO ABBIA CAPITO.LO SPERO PER IL BENE DEL ITALIA.O SARA LA MORTE DEL ITALIA.

Mandiamoli a lavorare, mo inizia la raccolta dei pomodori, capiranno che vuol dire guadagnarsi la pagnotta, sti quattro rinnegati .SPERO CHE SIATE ASSOLUTAMENTE D'ACCORDO!

