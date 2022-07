#Conte ormai è un clown a fine carriera, di quelli che non fanno più ridere.

Il #M5S decida cosa fare, ma la smetta di giocare sulla pelle dei cittadini.

Matteo Renzi

Renzi a Milano e Monza: “Meglio il voto che un ricatto continuo. Conte ormai è un clown triste a fine show”

Doppio appuntamento in Lombardia, ieri, per Matteo Renzi, che, nel tardo pomeriggio ha partecipato a Milano alla presentazione del nuovo volume di Claudio Martelli – “Vita e persecuzione di Giovanni Falcone”, Nave di Teseo, 2022 – svoltasi presso il Teatro Parenti, per poi proseguire verso Monza, dove ha tenuto un incontro dedicato al suo libro, “il Mostro”, Piemme 2022.

A margine del dibattito con Claudio Martelli – sul cui libro Renzi ha detto: “Dopo averlo letto vi renderete conto che il racconto di questi ultimi trent‘anni in merito alla vicenda Falcone è semplicemente falso» – Renzi ha tenuto un punto stampa.

La situazione italiana, e internazionale, è così grave, con la guerra, la pandemia che non finisce, e la crisi energetica che “il Paese non può più aspettare. C’è bisogno di rimettersi in moto”, ha detto Renzi ai giornalisti presenti. “A fronte di questo – ha sottolineato Renzi – dico: M5s ci faccia sapere. C’è bisogno che il governo Draghi possa governare, se vogliono andare a elezioni si vada a elezioni, se vogliono andare avanti con questo governo si vada avanti con questo governo, ed è la scelta che preferiamo”. “Se si vuole fare un Draghi bis lo si faccia ma – avverte Renzi – non si può più fare aspettare la gente, perché quello che sta accadendo a livello internazionale è gravissimo”.

“Credo – ha proseguito Renzi – che quello che sta accadendo sia veramente serio e nel mondo drammatico. Abbiamo una guerra, una pandemia che non finisce, abbiamo un aumento dell’immigrazione e una crisi dei prodotti alimentari che porterà anche a un aumento dell’immigrazione, abbiamo un inverno che si preannuncia difficile sotto il profilo energetico. A fronte di tutto questo, Giuseppe Conte è come quei clown che non fanno più ridere, alla fine della carriera. Sta imponendo il suo narcisismo e la sua presenza in tutti i canali senza offrire una sola soluzione ai problemi del Paese”. “Anzi, quello che ha fatto lui, dal reddito di cittadinanza ai superbonus recentemente contestati, ha provocato – ha aggiunto – un aumento dei problemi del Paese. Non per l’idea in se ma per come sono stati fatte quelle misure”. “Al clown che non fa più ridere, Conte, dico: se hai qualcosa da fare, falla. Io so come si fa, si fanno ritirare i ministri. Sono orgoglioso di aver ritirato i ministri per aver mandato a casa Conte e portare Draghi. In questo momento Draghi è il nostro ombrello di credibilità internazionale”, ha aggiunto Renzi.

“Se il Movimento 5 Stelle se ne va, a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme col presidente del Consiglio. È chiaro che se non c’è più il M5S, per me, si può andare avanti anche senza ma bisogna vedere se ci sono la volontà e i numeri e su che cosa. Qui c’è da non perdere i soldi europei, il Pnrr, da fare la legge di bilancio, poi forse qualcuno vuole fare la legge elettorale”, ha concluso Renzi.

