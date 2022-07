SERVONO LE REGOLE DEL Reddito di inclusione FATTO DA RENZI. E FARLE OSSERVARE. POI IL REDDITO DI CITTADINANZA PUO ESSERE MANTENUTO.

Tito Boeri, economista di livello internazionale, ex Presidente Inps e persona di indubbie qualità professionali e umane, ha appena dato una lezione di economia a quei politici che, nel mezzo di una inflazione galoppante e una crisi senza precedenti, vorrebbero cancellare una misura di sostegno (pur con tutti i suoi limiti) come il reddito di cittadinanza.

“Molte persone a reddito fisso, slegato dall’inflazione, si trovano oggi a rischio povertà. Trovo paradossale, dunque – ha detto alla “Stampa” – che in questo momento ci siano politici che fanno una campagna contro il reddito di cittadinanza e le altre misure di sostegno alla povertà quando, invece, questo è il momento di rafforzarli e di tutelare di più le famiglie che hanno bisogno.

È vero, ci sono molti correttivi da fare sull’aiuto ai nuclei numerosi e sul passaggio al lavoro. Ma questo è uno strumento che non si può smontare. Abbiamo bisogno di una misura universale di contrasto alla povertà.”

Non solo.

“Abbiamo bisogno anche subito di una legge sul salario minimo in Italia, al di sotto della quale non si può scendere in tutti i settori, per tutte le imprese, per tutti i lavoratori. È davvero sorprendente che tra i sindacati ci sia ancora chi si oppone a questa idea”.

Il prof. Boeri ripreso da Tosa non è solo lucido nell’intervista ma riprende esattamente i punti sui quali non si può realmente più tergiversare.

SERVONO LE REGOLE DEL Reddito di inclusione E FARLE OSSERVARE. POI IL REDDITO DI CITTADINANZA PUO ESSERE MANTENUTO. A QUEL PUNTO ! Io sono perchè il RdC resti ma va reso molto più efficiente e controllato. Riporto quanto avvenuto in Canton Ticino poco tempo fa ad un Avvocato licenziato dalla sua Ditta. Gli fu riconosciuta dal suo Comune, mi pare Bellinzona, una disoccupazione di 3600 Fr e dopo alcuni mesi gli fu offerto un lavoro di stradino che lui rifiutò ed il compenso di disoccupazione gli fu cancellato. Mi pare un paese molto di sinistra e giusto. Salario minimo per legge e reddito di cittadinanza sono cose DI SINISTRA. Altro è come si fanno le norme e come si applicano e si verificano. Per esempio va reso cogente la accettazione della proposta di lavoro (2^ o 3^). Come il bonus per l’efficienza energetica. Migliorarli, ma ci vogliono !

SERVONO LE REGOLE DEL Reddito di inclusione FATTO DA RENZI. E FARLE OSSERVARE. POI IL REDDITO DI CITTADINANZA PUO ESSERE MANTENUTO.

