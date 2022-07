IL PARLAMENTO CHE SI ESAUTORA DA SOLO

E nel ricordare la pochezza morale e intellettuale dimostrata in questa circostanza – e in tutte quelle precedenti e in quelle che seguiranno – sibilate loro, a muso duro: “Cari parlamentari, voi non avete più un ruolo, perché con il vostro servilismo ai vostri improvvisati leader vi state esautorando da soli”.

La prossima volta che noterete in tv un politico sbraitare sulla “droga libera” e sul “cattivo esempio per i giovani” per demonizzare una timida proposta di legge ben lontana dalle legalizzazioni vere e proprie fatte ormai in mezzo mondo per la marijuana, o un altro demagogo da quattro soldi stracciarsi le vesti per “l’invasione” che seguirebbe l’approvazione di una sacrosanta legge sulla cittadinanza per i figli di cittadini stranieri che studiano in Italia da molti anni, sarete autorizzati a commentare con i vostri eventuali commensali nella stessa maniera di Robert De Niro-David Noodles Aaronson nel film C’era una volta in America quando, vedendo sempre in televisione le dichiarazioni di Jimmy Hoffa alla vigilia della deposizione davanti alla Commissione parlamentare sul racket, ha esclamato: “Quello lo conosco, dice sempre le solite vecchie stronzate”.